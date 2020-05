VENEZUELA: Estas son las medidas que los centros comerciales tomarán en su reapertura

CARACAS.- Los centros comerciales tanto en Venezuela cómo en cualquier parte del mundo son tal vez los sitios comerciales más golpeados por la cuarentena en medio de la peor pandemia que ha vivido la humanidad. Estos sitios de compras y recreo han sido diseñados de tal manera que no son generalmente visibles para el exterior y si el centro comercial cierra, cierran todas las tiendas porque quedan inaccesibles todas, no así los comercios que quedan en calles públicas que han resistido mejor la situación.

El presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Freddy Cohen, dijo en entrevista para Unión Radio que entre las medidas que implementarán está el distanciamiento físico entre los ciudadanos y el uso del tapabocas.

Respecto a las ferias, Cohen informó a Unión Radio que estas trabajarán a 50% de ocupación. «En las mesas de cuatro personas se permitirán dos», subrayó.

Por otra parte, se discute que en las salas de cine se puedan intercalar las filas con una ocupación de 50% en principio.

En : Economía