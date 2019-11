Venezuela Fashion Talent sigue apostando por el emprendimiento

El próximo 30 de noviembre se estará realizando el Venezuela Fashion Talent en el restaurant La Reserva para ser vitrina del talento nacional.

La responsable de animar dicho evento será la animadora del canal de la bolita roja, Adriana Peña, quien estará compartiendo escenario con nuevos talentos emergentes de la ciudad de los techos rojos.

Los organizadores del evento buscan ser una vitrina para la exhibición del talento venezolano, buscando llevar un poco de entretenimiento a los venezolanos, en medio de la situación que se vive en el país.

El público presente podrá disfrutar música en vivo, con talentos criollos que estarán compartiendo, con los asistente, y como ya se acerca las navidades, ellos decidieron crear este evento para reunir a los caraqueños para que puedan adquirir regalos y los estrenos para diciembre.

En : Notas de Prensa