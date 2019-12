El ministro para la Juventud y Deportes, Pedro Infante, a través de la red social Twitter, informó el triunfo obtenido por el ejemplar ecuestre venezolano ensillado por Paco López de México, secundado por otro ejemplar criollo.

“¡Venezuela ganó el Clásico Internacional del Caribe! #Hipismo Uno – dos para Venezuela ¡BRAVO! 1- The Brother Slew (VEN) 2- Gran Omero (VEN) 3- Turpin Time (PAN) 4- Papá Candelo (PR) ¡Felicidades! @NicolasMaduro #VenezuelaEnVictoria”, escribió Infante en su cuenta en Twitter.

El ejemplar venezolano The Brother Slew, montado por el jinete mexicano Paco López, dio la campanada al ganar este domingo el Clásico Internacional del Caribe celebrado en el hipódromo Gulfstream Park en Miami, Florida.

The Brother Slew entró a la carrera con posibilidades de 45-1 de ganar. Para Venezuela, fue su victoria 14 en el Clásico.

En el Clásico, que es la carrera más importante y la culminante de la Serie Hípica del Caribe, el ejemplar puertorriqueño Papá Candelo finalizó cuarto con la monta del boricua Juan Carlos Díaz.

En segundo lugar, finalizó el venezolano Gran Omero con el jinete Javier Castellano, mientras que el tercero fue el para el panameño Turpin Time con la monta de José Lezcano.

