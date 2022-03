VENEZUELA: Horario de atención de oficinas del SAIME para trámites de Cédula y Pasaporte

De acuerdo a lo notificado por la oficina del gobierno de Venezuela encargada de la identificación, SAIME, los días de atención son de acuerdo a:

La atención en nuestras oficinas para trámites de cedulación y entrega de documentos se regirá por el terminal de número de Cédula. fuente: SAIME

Día de atención: Terminal de cédula Lunes 0 y 1 Martes 2 y 3 Miércoles 4 y 5 Jueves 6 y 7 Viernes 8 y 9