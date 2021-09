Venezuela: Inician el pago de bonos a trabajadores de la administración pública Septiembre 2021

Inician el pago de bonos a trabajadores de la administración pública Septiembre 2021. El monto de los beneficios Simón Rodríguez, Protectores de la Salud, Máxima Eficiencia y Negro Primero corresponde a septiembre es de 15.400.000 bolívares cada uno.

El gobierno de Venezuela inició este jueves la entrega de los bonos de septiembre a los trabajadores de la administración pública a través de la Plataforma Patria.

Se trata de los bonos Simón Rodríguez a los trabajadores activos del sector educativo, Protectores de la Salud al personal sanitario, Máxima Eficiencia al personal activo del sector servicios y Negro Primero a los funcionarios castrenses y de cuerpos de seguridad del Estado, así como de Corpoelec y PDVSA.

Según se informó en el canal Patria Digital de Telegram, el monto de estos beneficios es de 15.400.000 bolívares cada uno.

Equivalen a 3,75 dólares a la tasa del dólar paralelo de este viernes (4.105.456,99 bolívares).

La entrega de estos beneficios se realizará de manera directa y gradual, añadió el canal Patria Digital.

Los beneficiarios reciben la notificación vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

En: Gobierno