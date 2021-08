En las últimas horas, en Caracas, la capital de Venezuela, las intensas lluvias han dejado la misma inundada en sus sectores más emblemáticos e importantes, cómo son sus avenidas y autopistas principales, al parecer esto se repite con practicamente casi cualquier cantidad de lluvias, más aun ahora con el cambio climático que está afectado a muchos países, donde zonas se han convertido en desiertos o arrasados por incendios mientras en otras las inundaciones han sido apocalípticas.

Tal es el caso de Caracas, veamos los videos:

📹 Así quedó la avenida México, en Bellas Artes, luego de las lluvias de este martes. Video de @alejandroefigue 👇

pic.twitter.com/Z6CSsDTsZE #Lluvias — Servicio de Información Pública (@infopublicave) August 10, 2021

#10Ago #Caracas #Catia #Lluvias

El muro que bloqueaba el paso de la quebrada Caroata en el sector La Línea de Los Flores de Catia colapsó. Reporta el vecino del sector @Assasmok

pic.twitter.com/2BFIunA0Qg #Lluvias — Reporte Ya (@ReporteYa) August 10, 2021

#10Ago 6:33 PM #Caracas #Lluvias@JFranco_Caceres: Así está la estación Bellas Artes del Metro de Caracas por las lluvias de esta tarde. pic.twitter.com/KEwLZIJVJz — Reporte Ya (@ReporteYa) August 10, 2021





#10Ago #Caracas #Lluvias@natashavazquezm: Motorizados delivery de Yummy ayudan a señora a salir de inundación en la avenida Libertador pic.twitter.com/WQfDqIDwpD — Reporte Ya (@ReporteYa) August 10, 2021

VENEZUELA, Intensas lluvias dejan a inundadas calles de Caracas, VIDEOS was last modified: by

