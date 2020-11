VENEZUELA: Intensas lluvias provocan graves inundaciones en el Estado Zulia, FOTOS y VIDEOS

VENEZUELA: Intensas lluvias provocan graves inundaciones en el Estado Zulia.

Las tormentas que surcan el área del Mar Caribe, han provocado una inestabilidad atmosférica e intensas lluvias en casi todos los Estados de Venezuela, desde el Táchira donde los ríos han arrastrado hasta personas, hasta el oriente del país. Los causas de los ríos y cañadas cobraron su cauce en muchos sitios donde las poblaciones invadieron los cauces naturales de las aguas.

En el caso de Maracaibo, gran cantidad de zonas fueron afectadas por los coletazos del huracán IOTA.

Muchas personas perdieron todos sus bienes, en medio de la peor pandemia que ha atravesado el mundo y la peor crisis económica que sufre el país al borde de la hambruna.

Uno de los sectores más afectados fue la urbanización El Varillal, ubicada al sur de Maracaibo. Pero también padecieron por la lluvia zonas como 18 de Octubre, El Milagro y San Miguel luego que las cañadas aledañas superaran sus niveles y se desbordarán.

Universidades también fueron afectadas.

LOS PORTONES DE URBE Los portones del estacionamiento de la universidad Rafael Belloso Chacin URBE quedaron en el piso por la fuerza del agua que sigue fluyendo a pesar que ya no llueve. Imagen cortesia.#Venezuela #zulia #Maracaibo #Lluvias pic.twitter.com/yho2vDIfka — Lenin Danieri D (@LDanieri) November 17, 2020

