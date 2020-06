Listado de Estaciones de Servicio Sin Subsidio en el Estado Zulia (Dolarizadas)

Listado de Estaciones de Servicio Dolarizadas en Venezuela. De acuerdo al gobierno de Venezuela, las ventas de gasolina sin subsidio en moneda extranjera se inician el 01 de Junio del 2020, en las mismas comprar combustible no tendrá restricciones y el costo inicial será de $USD 0.50 centavos de dólar por litro.

MARACAIBO

E/S. DOBLE R

E/S. SAN MARTIN. C.A

E/S. COSMOPOLITA

E/S. LOS ALTOS DEL SHARIF

E/S. LA AUTOMOTRIZ

E/S. LAGOPISTA

E/S. LA ESTRELLA

E/S. DETROIT

E/S. LAGOEXPRESA EL CARMEN

E/S. BELLA VISTA

E/S. SERVICIOS VARIOS LAS DELICIAS

E/S. LAGOEXPRESA PARAISO

SAN FRANCISCO

E/S PUENTE UNION

E/S. 5 DE JULIO

E/S. SAN FRANCISCO

E/S LA CHINITA

MACHIQUES

E/S CERRO ALTO

E/S PTA. DIST. # 402

E/S. BOMBA EL VENADO, // BARALT

E/S. MIRAFLORES // CATATUMBO

MARINA CENT.TURISTICO GRAN BRETAÑA //COLÓN

E/S. CENTRAL // LAGUNILLAS

SANTA RITA

E/S. RIBACERA C.A

