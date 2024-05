Venezuela movilizó más de 1 millón de pasajeros en destinos nacionales e internacionales

(Prensa MPPT-INAC) Tras años de contracción producto de la pandemia del Covid19, el sector aéreo venezolano ha experimentado avances en el tráfico aéreo desde el año 2023, tanto en operaciones comerciales nacionales e internacionales, como en la movilización de pasajeros, gracias a las políticas aerocomerciales implementadas por el Gobierno Bolivariano, con otras naciones, la activación de aeropuertos y apertura de nuevas rutas domésticas.

En este sentido, las líneas aéreas que operan desde y hacia la República Bolivariana de Venezuela, movilizaron un millón veinticinco mil treinta (1.025.030) pasajeros durante el primer trimestre de 2024, representando un crecimiento de aproximadamente 29% con respecto al primer trimestre del año anterior, que fue de 795 mil novecientos ochenta y cinco (795.985). En lo referente a las rutas nacionales, se transportaron 488 mil veinticinco (488.025) viajeros y 537 mil internacionalmente.

En cuanto a las operaciones aéreas, tanto nacionales como internacionales, durante este primer trimestre hubo 12 mil seiscientos cuarenta y ocho (12.648) en comparación a nueve mil novecientos ochenta y cinco (9.985) del año pasado, con 27% de crecimiento. En el ámbito nacional se registraron siete mil novecientos ochenta y siete (7.987) en contraposición de las seis mil seiscientas diecinueve (6.619) del 2023. A nivel internacional se llevaron a cabo cuatro mil seiscientas sesenta y una (4.661) operaciones a diferencia a las tres mil trecientas sesenta y seis (3.366) efectuadas en el mismo periodo del año pasado.

En cuanto a los asientos ofrecidos, se registró un millón seiscientos noventa mil setecientos treinta y nueve (1.690.739), en comparación con un millón doscientos noventa mil noventa y cinco (1.290.095) en 2023, con una variación de 29%.

Es importante destacar que, el destino internacional con mayor demanda fue Madrid, España, con 93 mil cuatrocientos ochenta y tres (93.483) pasajeros transportados, Panamá con 86 mil novecientos cuarenta y dos (86.942) en segundo lugar, seguido de Bogotá, Colombia, con 45 mil trescientos veintitrés (45.323). Mientras que Porlamar, es el destino nacional más solicitado a través de la ruta Maiquetía-Porlamar-Maiquetía con 124 mil novecientos setenta y dos (124.972) pasajeros, con un aumento del 21% en comparación a la cifra del año pasado, de 103 mil quinientos ocho (103.508), seguido de Maracaibo con ruta desde Maiquetía con cincuenta y seis mil ochocientos nueve (56.809) y Puerto Ordaz, saliendo también desde el mayor aeropuerto del país con 45 mil novecientos cincuenta (45.950) pasajeros.

De acuerdo a las estadísticas manejados por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) basadas en la metodología de análisis de datos del transporte aéreo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de otros organismos internacionales como la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo (ALTA) proyectan un crecimiento sostenido del sector aéreo venezolano en el mediano plazo impulsado por la reactivación económica y la modernización de la infraestructura aeronáutica.

