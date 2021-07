VENEZUELA: Precios de proteínas y lácteos repuntan en el mes de junio en los mercados

La adquisición de las proteínas de origen animal y vegetal siguen siendo un reto para los hogares venezolanos del occidente del país. Esta situación se mantiene vigente en Lara, Táchira y Zulia, dado que, al cierre de junio, los rubros proteicos y los lácteos, como el queso y la margarina, alzaron de manera pronunciada su costo promedio. Esto, de acuerdo con los resultados del monitoreo sobre oferta y precios de alimentos realizado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en estas regiones, entre los días 27 y 29 de junio.

Las lentejas y la margarina aumentaron +13% de precio en Mara, Maracaibo y San Francisco

En los mercados de Mara, Maracaibo y San Francisco, las lentejas registraron un incremento de +13,55%, tras pasar de un precio de Bs. 6.428.452,53 a Bs. 7.299.280,90. En dólares estadounidenses este alimento promediaba USD 2,10 (tasa promedio de Bs/USD 3.177.022,03) para la primera quincena de junio; mientras que al cierre del mes se ubicó en USD 2,29. De igual forma, la margarina varió de Bs. 4.440.718,70 a Bs. 5.037.546,94 (+13,44%). En dólares, el aumento del precio fue de +8,95% pasando de costar USD 1,46 a 1,59.

Así, para esta segunda quincena de junio la canasta del Área Metropolitana de Maracaibo (CAMM) registró un valor de Bs. 139.085.883,31, es decir, USD 43,79. Este valor promedio de la CAMM implica una variación, en bolívares, de +3,58% atendiendo al valor marcado en la primera quincena de junio. En USD la variación fue de -0,68%.

Canasta alimentaria de la COL bajó de precio tanto en bolívares como en dólares

Pese a una leve disminución en los precios de la lista de alimentos en la Costa Oriental del Lago, los muslos de pollo aumentaron en +12,16%, variando de Bs. 6.708.576,51 a Bs. 7.524.651,10. En dólares, significó un incremento de +8,98%, pasando de promediar USD 2,11 a USD 2,29 (tasa promedio de Bs/USD Bs. 3.282.297,00). También, el cartón de 30 huevos incrementó su valor, +7,24% en bolívares y +4,13% en dólares estadounidenses, promediando Bs. 9.109.572,06 y USD 2,78, respectivamente.

En promedio, la canasta de la Costa Oriental del Lago (CCOL) registró un valor de Bs. 135.617.248,97, es decir, USD 41,32. Para comprar este listado de alimentos era necesario disponer de 1.937,39% del salario mínimo mensual. Si se compara con el valor promedio de la CCOL en la primera quincena de junio la diferencia en bolívares fue de-2,85%. En USD fue de -5,51%.

Precios de proteínas en Barquisimeto son los más elevados de occidente

Los precios de la proteína de origen animal se perfilaron como los alimentos más costosos en los mercados del municipio Iribarren, estado Lara. Muestra de ello es el kilo de carne de primera, que marcó un precio promedio de Bs. 17.200.048,74, es decir, 5,34 dólares estadounidenses (tasa promedio de Bs/USD 3.218.284,80). Por su parte, la pasta se posicionó como el rubro con el mayor incremento de precio en Barquisimeto, aumentando de Bs. 3.731.700,42 (USD 1,19) a Bs. 4.246.098,64 (USD 1,32), es decir, +13,78% más alto que en la quincena anterior.

La lista de 21 alimentos básicos en Barquisimeto se cifró en Bs.146.765.692,32, equivalentes a USD 45,60. Esta cifra representa para los barquisimetanos un aumento de +2,84 % en bolívares y +0,34% en dólares, puesto a que hace 15 días este listado de alimentos rondaba los Bs.142.710.124,76 (USD 45,45). A su vez, este monto equivale a 2.096,65 % del salario mínimo mensual.

El precio del queso se encamina a los 4 dólares por kilo en San Cristóbal

El precio del queso blanco semiduro en San Cristóbal, estado Táchira, tiene un costo de Bs.10.178.194,57 por kilo, lo que se traduce en un incremento de +17,98, dado que para la primera quincena de junio su precio era de Bs. 8.627.292,00. En dólares, el valor de este alimento varió de USD 2,75 a 3,21 (tasa promedio de Bs/USD 3.175.651,89), representando un aumento de +16,74%.

La lista de alimentos monitoreados por Codhez de la canasta San Cristóbal (CSCT) alcanzó un valor de Bs. 139.771.646,42, equivalentes a USD 44,01, y en pesos colombianos 147.536,74 (a una tasa de COP/Bs 0,0010). La suma corresponde a 1.996,74% del salario mínimo mensual. En general, se registró un aumento de +5,63% en bolívares entre los precios de la primera y segunda quincena de junio. En USD la variación fue de +4,52%, y en COP de -1,62%.

Persisten las dificultades para acceder a los alimentos

En el occidente del país persiste, cada vez más acentuada, la carestía de los precios de alimentos, que dificulta el acceso a los alimentos en los hogares para acceder a estos. Codhez saluda la llegada del primer cargamento de insumos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para iniciar el programa de entrega de comidas escolares en Venezuela, que comprende 42.000 paquetes de raciones para atender a la población vulnerables de niños en edad escolar menores de 6 años en el estado Zulia, una de las regiones más afectadas por inseguridad alimentaria.

Ante esto, Codhez exhorta al Estado venezolano a ampliar y facilitar el acceso humanitario en el país, con el fin de que se garanticen los derechos a una alimentación adecuada, a la vida y a la salud de la población venezolana, con especial énfasis en los grupos más vulnerables frente al hambre, así como en el contexto de la emergencia humanitaria compleja y la emergencia sanitaria mundial por la COVID-19.

