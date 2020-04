Venezuela presente en el USA Film Festival 2020

«GREENCARD» busca ganar el premio de «Mejor Cortometraje Internacional» en el USA Film Festival 2020…

A pesar de las restricciones y todo el revuelo que ha causado el Coronavirus organizaciones como el «USA Film Festival» siguen trabajando para ofrecerle entretenimiento y buenas nuevas a los amantes del cine y sus diversos formatos; es así como recientemente anunciaron quiénes son los nominados de la «Final de la Competición» que celebrarán durante este año, y en donde entró el venezolano Jessus Zambrano gracias a su proyecto «GreenCard», un material que aspira ganar el título de «Mejor Cortometraje Internacional».

Esta película la produjo SALTO ANGEL PICTURES en asociación con BRAVEN FILMS, empresa que pertenece a la mexicana Frida Torresblanco, productora ejecutiva de «El Laberinto del Fauno» y otras magistrales historias del séptimo arte. Junto a ellos un equipo de más 50 personas trabajaron de la mano de Jessus Zambrano «… Todos ellos especialistas y seres maravillosos, personas que lograron mostrar una historia fascinante que no se aleja de la realidad de muchos emigrantes… De verdad estoy contento con el resultado obtenido» comentó Jessus.

«GREENCARD» es un cortometraje filmado en New York y cuenta la historia de «Andrés Mora» un venezolano desafortunado que pierde su identificación y a partir de entonces eventos inesperados lo conducen a otra dirección. El drama fue dirigido y protagonizado por Jessus Zambrano y cuenta con la participación de Jay Alan Christopher, y T. Oliver Reid (ganador del premio «Tony»). Junto a ellos destacó en la producción general la venezolana y ganadora del EMMY 2017, Kaina Dominguez.

“GREENCARD más que un documento, es un símbolo de esperanza para el emigrante… por eso le dimos mucha entrega, pasión, y corazón a está historia, ya que es una realidad que protagonizan muchos seres del mundo” agregó el actor, modelo, y ex «Mister Venezuela 2012», Jessus Zambrano.

La entrega de premios del «USA Films Festival» se llevará a cabo este 27 de abril en Estados Unidos a través de una ceremonia que no afectará las medidas sanitarias anunciadas a nivel mundial para combatir las afecciones del Covid19.

