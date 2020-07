Venezuela ratifica cuarentena radical para el Zulia y seis estados más. Siete entidades del país permanecerán en cuarentena radical hasta el 2 de agosto: Distrito Capital, Miranda, Zulia, Sucre, Bolívar, La Guaira y Táchira, tal como lo refirió Nicolás Maduro.

En Flexibilización Parcial se encuentran Anzoátegui, Aragua, Falcón, Lara, Nueva Esparta, Yaracuy, Carabobo, Monagas y Mérida.

En Flexibilización Amplia los estados Portuguesa, Guárico, Barinas, Amazonas, Delta Amacuro, Trujillo, Cojedes y Apure, excepto los municipios fronterizos.

Este 31 de julio se abrirán las puertas del Poliedro de Caracas para atender a pacientes positivos a la Covid-19, con una capacidad total de aproximadamente mil 200 camas.

Además refirió que autorizó la habilitación de todos los gimnasios verticales del país para la atención de pacientes positivos a la Covid-19.