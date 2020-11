Venezuela reabre sus terminales terrestres a partir del 30 de noviembre.

Las estaciones terminales de pasajeros en Venezuela reanudarán sus operaciones luego de nueve meses desde que llegó la pandemia del coronavirus al país.

Así lo informó en la red social Twitter la guía informativa del transporte terrestre nacional, Bus Venezuela.

Para poder retomar el tránsito en estas instalaciones se deben cumplir con una serie de normas tales como la desinfección obligatoria de las unidades, el uso del tapabocas y el respeto del distanciamiento social.

Por ello, las unidades viajarán solo con 50% de la capacidad. Asimismo, las autoridades deberán mantener el control epidemiológico para toda persona que ingrese a las estaciones terminales y se deben desinfectar diariamente todas las áreas y las unidades de transporte.

