Venezuela se consolida en la exportación del camarón, iniciando 2023 salen varios barcos rumbo a Europa

El presidente de la Asociación de Productores de Camarones de Occidente (Asoproco), Fernando Villamizar, aseguró que se amplió la exportación del camarón con la salida de un buque a final de enero y dos para marzo.

Nuevos mercados versus viejos mercados, ambos quieren el producto venezolano

El representante de Asoproco indicó que los principales destinos a los que se exportará la producción camaronera son España, Francia y Holanda.

Además, se habilitaron líneas comerciales con China, Turquía y Rusia, y el gremio espera poder llegar a Corea del Sur y Japón.

Esto representa una mejora para el Zulia, puesto que Villamizar informó que en el año 2022, durante los meses de abril, junio y octubre, no se despachó mercancía, según publicó Fedecámaras Radio.

Buenas noticias para los productores venezolanos

«Por primera vez, y es un hecho histórico, en un año no tuvimos barcos que vinieran a retirar nuestros contenedores en tres meses del año, que fueron abril, junio y octubre, lo que quiere decir que la producción estuvo rezagada o represada en cavas y en fincas. A partir de mediados de diciembre se comenzaron a solucionar, pero no dio la oportunidad de poder exportar el producto, que ya estaba listo para los mercados internacionales», dijo.

Por otro lado, resaltó que la producción del camarón en el año 2022 tuvo un crecimiento mínimo del «2,5 % a 3 %» en comparación al año 2021. Agregó que estiman lograr la meta de exportar entre «50.000 a 60.000» toneladas para este año.