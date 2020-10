Venezuela sobrepasó los 80000 contagios por COVID-19.

De acuerdo a la cifras oficiales publicadas por el gobierno de Venezuela, el país sudamericano llegó este jueves 8-O a 81.019 casos de contagiados con coronavirus covid-19, una pandemia que ha causado la muerte de 678 personas en el país desde que se detectaron los primeros contagios hace 207 días, informó el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez.

«A 207 días de la pandemia en Venezuela, el país registra 615 casos (nuevos)», indicó el ministro a través de Twitter, en el balance que a diario presenta el Gobierno sobre esta enfermedad.

