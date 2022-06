De acuerdo a Credit Suisse Venezuela tendrá un crecimiento económico de su PIB del 20% para 2022

CARACAS, VENEZUELA.- Credit Suisse una importante firma de servicios financieros que posee su sede principal en Zúrich, Suiza. Elaboró un informe donde indica que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela para el año 2022 será de alrededor de 20%, tomando en cuenta una proyección anterior de casi 5 por ciento, esto implica que de lograrse esa cifra Venezuela estaría experimentando el crecimiento económico más grande del mundo en el año 2022.

Aunque las estimaciones obviamente varían según quién las haga, tal es el caso del Fondo Monetario Internacional que proyecta a lo sumo un 1.5 por ciento de crecimiento, aun si esto último es cierto, no está mal para un país que las matrices de opinión agoreras tacha de ex-país, estado fallido o similar.

Los últimos años el gobierno de Venezuela regido por el PSUV al parecer ha ido comprendiendo que los indicadores económicos en un mundo pluripolar y globalizado no pueden decretarse, ni ocultarse no manipularse, por lo que han descartado penalizar el uso de divisas extranjeras como el Dólar Americano o el Euro, como moneda de intercambio comercial lo que ha disparado el consumo y las importaciones de insumos que permiten que el aparato de producción nacional se nutra de lo necesario para generar empleo.

Especialistas dan su opinión

De acuerdo a Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica y quienes han realizado sus propios calculos afirman que que el PIB de Venezuela crezca 8% y que el consumo privado de bienes y servicios lo hará en 12%.

«Eso hay que entenderlo en el contexto de un PIB que se contrajo en 80%, por lo que estamos hablando de una economía que está en el foso, que ha caído demasiado. Eso hace totalmente posible crecer a esa tasa porque estás creciendo 8% sobre 20 y no sobre 100, que es donde estabas en 2013. Para ponerlo en términos numéricos: 8% de 20 es apenas 1,6. Entonces, estás pasando de 20% a 21,6% en comparación con tu punto inicial que es 100», afirmo en especialista en una entrevista.

Indicó ademas que ese crecimiento «está alineado hacia sectores como comercio, tecnología, las industrias de alimentos y de salud, mientras que otros como manufactura, construcción, banca y seguros siguen muy afectados. Además que tiene una tendencia geolocalizada en Caracas y otras pocas ciudades».

«También hay que destacar que es un crecimiento desigual debido a que en Venezuela es muy amplia la brecha entre quienes tienen acceso a los bienes y a poder cubrir todas sus necesidades y quienes no», afirmó.

Crece el petroleo, crece Venezuela

Credit Suisse tambien indica en su informe que el crecimiento económico venezolano sigue yendo de la mano con su producción petrolera, en este caso las cifras se traducen en que si el país aumenta la producción de crudo en alrededor de 200.000 barriles diarios y logra comercializarlo el crecimiento económico podría alcanzar un 25 por ciento.

Esto, sumado a que la distribución de combustible se ha ido normalizado, auguran buenas noticias para los venezolanos.