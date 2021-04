Versatil Music Group integra una nueva ficha a su compañía

La empresa de representación artística musical y sello discográfico Versatil Music Group, apuesta por un nuevo talento, Marcelo Boccone, el premiado director escénico musical de origen uruguayo.

Este grupo liderado por su fundador Mario Forte, han decidido unir alianzas con Marcelo Boccone para sumar y crear nuevos proyectos bajo el sello de Versatil Music Group, con el propósito de perfeccionar todas las técnicas escénicas a nivel artístico.

«Marcelo será una incorporación importante para nosotros, sé que aportará y dará un giro a la compañía. Además, su experiencia y trayectoria es una inspiración», aseguró Mario Forte, líder de la empresa.

Marcelo Boccone, es conocido por ser director escénico de diversas agrupaciones de Carnaval en su país natal, obteniendo con estas, algunas menciones especiales. Asimismo, también se destaca en el teatro y ha formado parte de diferentes programas de televisión en Uruguay, Chile y Argentina.

Por su parte, Versatil Music Group, sigue representando a su artista urbano Fredo Versatil, con el que preparan nuevas canciones y nuevos shows.

«Nuestro equipo sigue enfocado. Con Fredo hemos preparado una sorpresa que nadie espera, es un artista que ha conquistado al público y sus números así lo afirman», agrega Mario.

Fredo Versatil y Marcelo Boccone, serán la nueva cara de Versatil Music Group y pronto, nos anunciarán cuál será el siguiente proyecto bajo este sello.

