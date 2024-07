Caracas, 11 de julio de 2024

Por: Octavio Estrada/Octanopedia/@octano66

Constelación de leyendas del motor en el Festival de la Velocidad

VERSTAPPEN, AGOSTINI, FITTIPALDI, SPENCER, PETTY, ICKX, VETTEL, CECOTTO, REUNIDOS EN GOODWOOD

A partir de este jueves 11 y hasta el domingo 14 de julio, una impresionante constelación de figuras del deporte a motor del pasado y del presente estarán congregadas en una nueva edición del Festival de la Velocidad de Goodwood, en Inglaterra, evento en el que tomará parte la leyenda venezolana Johnny Cecotto además de su hijo Jonathan Alberto.

En esta oportunidad en la clásica cita británica se conmemora 130 años de historia de las competencias a motor, razón por la que los organizadores contarán con una impresionante lista de ases provenientes de todas las modalidades, desde el actual monarca de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen; el quince veces campeón mundial de motociclismo, el italiano Giacomo Agostini; el bicampeón mundial de F1 y doble vencedor de las 500 Millas de Indianápolis, el brasileño Emerson Fittipaldi; el legendario as estadounidense de la serie Nascar, Richard Petty; el tetracampeón de F1 germano Sebastian Vettel al joven bicampeón mundial de rallies, el finlandés Kalle Rovanpera, entre otros.

El doble monarca caraqueño de motociclismo Johnny Cecotto, quien en el automovilismo fue además subcampeón de Fórmula 2, piloto de Fórmula 1, así como múltiple monarca en turismo europeo, estará al volante de un BMW 318i perteneciente al equipo BMW Classic, máquina con la que se consagró en el certamen germano de 1994. El segundo de los vástagos de Johnny, Jonathan Alberto Cecotto Sollazi, también es uno de los volantes presentes en Goodwood, reunión en la que hace su estreno y en la que manejará uno de los poderosos Lamborghini Huracán con los que habitualmente compite en la serie Lamborghini Supertrofeo como piloto oficial de la casa italiana de Sant’Agata.

Aparte de la constelación de leyendas de las cuatro y las dos ruedas, los espectadores podrán admirar las máquinas de última generación de la F1, así como los Hypercar del Campeonato Mundial de Endurance o larga duración, junto a los vehículos que forjaron la historia de las carreras a motor desde fines del siglo XIX.

Imposible no mencionar que en la nómina de grandes campeones que estarán presentes en el Festival de la Velocidad de Goodwood 2024 también están confirmados los australianos Mick Doohan y Casey Stoner, vencedores hasta de 7 coronas en la máxima categoría del motociclismo 500cc/MotoGP, los estadounidenses Kenny Roberts y su hijo Kenny Jr, poseedores de 4 cetros en la división mayor, el tricampeón Freddie Spencer, así como el flamante mayor ganador del Tourist Trophy de la isla de Man, el norirlandés Michael Dunlop, quien llegó a 29 conquistas en el mítico y temido trazado de la montaña.

VERSTAPPEN, AGOSTINI, FITTIPALDI, SPENCER, PETTY, ICKX, VETTEL, CECOTTO, REUNIDOS EN GOODWOOD was last modified: by