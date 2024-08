Viajero estrena ‘Nican Axcan’ (aquí y ahora), una canción para honrar y agradecer por el presente

Viajero es una banda colombiana de indie rock y electro rock residente en la ciudad de Medellín Antioquia. Integrado por Juan Gabriel Bustamante, productor, líder vocal y guitarrista; José Lopera, baterista; Andrés Suaza, teclados y programación; y Johnny Meléndez, coro y guitarra; el grupo tiene como intención de su propuesta musical proponer, innovar y enriquecer la escena musical independiente y alternativa latinoamericana con un sonido fresco e innovador. Es perfecto para escuchar en momentos de pausa y reflexión, pero también para momentos de éxtasis y catarsis.

«Las letras de Viajero representan las vivencias e interpretaciones del mundo habitual, la vida cotidiana, el viaje introspectivo, los sueños, la nostalgia, la resistencia, la gratitud por el presente, el éxtasis ante la simpleza y grandeza de la existencia. La conexión espiritual con el entorno», comenta el grupo con influencias de Depeche Mode, Pink Floyd, Sting, Coldplay, U2, Tears for Fears, The Cure, Muse, Soda Stereo, Gustavo Cerati, Fito Páez, Caifanes, Zoé, Café Tacvba y Draco Rosa.

‘Nican Axcan’ (aquí y ahora) es el más reciente lanzamiento de Viajero, sencillo que le da el nombre a la más reciente producción del grupo colombiano. Es una pieza musical cargada de ancestralidad que nace luego de un viaje a Teotihuacán, México. La canción está basada en un antiguo poema Anáhuac llamado Niquitoa que resalta la fragilidad de la vida, pero también nos centra en el presente como fuente de poder y nos invita a honrar y agradecer por el presente.

«Un guía del lugar nos compartió la filosofía Anáhuac sobre el presente que dice que si queremos estar en él lo primero que se debe hacer es remitirse a los latidos de nuestro propio corazón, que el presente está en cada uno de nosotros vivos, latiendo», agrega Viajero.

‘Nican Axcan’ (aquí y ahora) aborda el ritmo de chacarera soportado por elementos de síntesis y samples elegidos, guitarras acústicas y eléctricas, texturas y arpegiadores junto a una base de rock clásico y otros elementos electrónicos y folclóricos.

El video de la canción es un liryc con los logos animados, unas texturas visuales y una fuente que conecta al observador con el concepto mencionado.

‘Nican Axcan’ (aquí y ahora) es el quinto sencillo de diez canciones que harán parte del nuevo disco que prepara Viajero. La banda prepara su próximo lanzamiento ‘No hay límite’ con un sonido de rock electrónico y una temática futurista en sus arreglos de texturas y síntesis. El concepto de la letra habla de que el único límite es mental, invita a la conexión con esa fuente que no podemos ver, pero que nos hace avanzar desde lo incierto y etéreo hasta lo concreto.

Viajero planea lanzar periódicamente los tracks restantes del álbum y unificarlos en una producción para compartirlos en todas las plataformas digitales y hacer algunas piezas físicas del disco.

«Somos una banda con un sonido único y unas temáticas variadas y honestas que seguro van a conectar con las vivencias de cualquiera que se permita escucharlo. Las canciones también pueden ser un gran medio para la introspección y el viaje interior, música para la conexión universal y la conciencia sobre el territorio personal, las conexiones sensoriales y espirituales a través de la música», concluye Viajero.

Sobre Viajero

Viajero nace en el año 2002 en el municipio de Fredonia, Antioquia. Juan Gabriel Bustamante produjo el primer álbum de la banda ‘La ruta natural’ con el que se dieron a conocer en la región y el país, haciendo una serie de conciertos y presentaciones incluido el Festival Internacional Altavoz 2005. Amigos de la población se reunían a experimentar con sus instrumentos y letras hasta encontrar el nombre y el sonido y el concepto característico de la banda, así nació Viajero.

Viajero estrena ‘Nican Axcan’ (aquí y ahora), una canción para honrar y agradecer por el presente was last modified: by