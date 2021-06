Víctor Ferrer nos deleita “Otra Vez”

Se trata de la nueva carta de presentación al mercado internacional del salsero urbano con mayor proyección en la actualidad.

“Otra Vez” es una propuesta musical de su autoría que viene de la mano de Alfredo Rojas (Sello Disquero), grabado entre Venezuela, Chile, Panamá, Colombia y Estados Unidos, contando con la participación de músicos de amplia trayectoria, entre los que destacan Novarro Records (Producción), Enrique Rodriguez Bass Er Records (Producción, Bajo, Mezcla, Master), Alfredo Franco, David Bueno (Metales), Carlos Kristen (Arreglos de Percusión), Carlos Ramos (Guitarras) , Alexis Vicent, Jorge Querales (Coros).

El artista manifestó sentirse satisfecho por este nuevo lanzamiento, razón por la cual agradece el respaldo que le han brindado los medios de comunicación a nivel nacional e internacional.

El single está disponible a partir del 01 de Mayo en las plataformas digitales que son tendencia, tales como: Spotify, Deezer, Amazon, Shazam, YouTube Music, iTunes, Apple Music, Tidal, Pandora, Claro Música, Google Play, Vevo.

