Víctor & Gabo Lanzan Su Segundo Sencillo

COLOMBIA. DICIEMBRE DEL 2020.- Luego del exitoso lanzamiento mundial del tema Quizás, Víctor & Gabo vienen con un nuevo sencillo Tú Cuerpo, una rola cargada de sensualidad y un ritmo contagioso que de inmediato se queda en la mente y te empuja a cantar y bailar. Disponible en plataformas digitales desde este 4 de diciembre del 2020.

Tu Cuerpo es un reggaetón con ese swing que se mete en la sangre y vibra desde la música y lleva a una carga de sensualidad extra con su letra, compuesta por Víctor Portillo (Vicsensa), Carlos Espinoza (Gabo Boys) y Juan Vegas, bajo la producción de KZO Beat, de Magic Music y que recientemente firmó con Warner Chappell Music Latin como compositor y productor.

Este lanzamiento musical viene de la mano de una excelente producción audiovisual, dirigida por la venezolana Karen Bompart y la productora BompArt Media. Rodada en estudio con tecnología de punta, con un concepto muy atrevido que muestra el lado más sexy de Víctor & Gabo

En el lago de Guatapé, Colombia, surgieron una serie de composiciones musicales con la idea de que fueran parte del repertorio para Gabo o Víctor, como solistas, pero en ese proceso creativo surgió la idea de hacer un tema para que ellos hicieran un feat. como un regalo para sus seguidoras. Es allí donde se crea el sencillo Tu Cuerpo, que terminó por convertirse en el verdadero nacimiento del dúo Víctor & Gabo.

Víctor & Gabo, quienes se conocieron hace más de siete años, han venido trabajando en el mundo de la música con mucho ahínco, potenciando su talento y éxito cuando este 2020 se lanzaron al mercado como dúo, con el respaldo del sello CODISCOS y el liderazgo de la empresa LS Records.

