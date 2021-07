VIDEO, Conozca a la insólita vaca que da direcciones

En Twitter se ha viralizado un hilarante video en el que un conductor le pregunta a una vaca cómo llegar a la playa de Bolonia, en Cádiz (Andalucía, España). «Buenas tardes, perdona, ¿para Bolonia?», le pregunta el joven al animal. Acto seguido, no puede contener la risa, pues la vaca mira hacia atrás y parece mostrarle la dirección con un movimiento de cabeza. «Para allá. Venga, gracias», le responde el conductor, mientras su copiloto dice, entre risas: «Qué buena gente eres, vaquita».

VIDEO, Conozca a la insólita vaca que da direcciones pic.twitter.com/MuLLurb0jB — NotiActual (@notiactual) July 20, 2021

En: Insólito