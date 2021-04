VIDEO: Sorprendente fractura de Chris Weidman peleando contra Uriah Hall en la UFC 261

VIDEO: Sorprendente fractura de Chris Weidman peleando contra Uriah Hall en la UFC Night 261.

El luchador estadounidense de artes marciales mixtas (MMA) Chris Weidman sufrió una terrible fractura en la pierna al enfrentar a su compatriota Uriah Hall este sábado en el evento UFC Night 261 en Jacksonville, Florida.

A pocos segundos del campanazo inicial, Weidman pateó con gran fuerza a su oponente justo debajo de la rodilla y su tibia y peroné se partieron en dos al instante. Cayó al suelo ante la imposibilidad de apoyar el pie y el árbitro paró el combate y dio por ganador a Hall con un nocaut técnico por lesión.

El excampeón de peso mediano de la UFC tuvo que ser sacado en camilla del octágono. Casualmente sufrió una fractura muy similar a la que en 2013 acabaría con la carrera de la leyenda de la MMA y también excampeón de peso mediano, Anderson Silva, cuando ambos se enfrentaron. Muchos se preguntan si a sus 36 años, Weidman pueda recuperarse o sea el fin de su carrera deportiva.

