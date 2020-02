VIDEO: Vea como el gobierno chino atrapa a los infectados fugitivos.

En un video difundido por el gobierno chino, se puede apreciar cómo fuerzas del orden público junto con personal médico y paramédico, detienen a un infectado y al momento que el ciudadano no presta la colaboración necesaria a las autoridades es reducido a la fuerza, aislado y el personal que lo toca es desinfectado rápidamente.



Tal vez sea algo rudo el procedimiento, pero cualquiera diría «es lo que hay», recordemos que el virus puede estar presente y vivo por hasta al menos nueve días en superficies inanimadas cómo el metal, plástico o vidrio.

Veámos el video, el procedimiento es muy curioso pero deja entrever la realidad al respecto de cómo se debe tratar un infectado para no seguir propagando la enfermedad:

Control del coronavirus. Ni en una película de ciencia ficción ¡Alucinante!pic.twitter.com/pXrQIriK7n — Xabier Yurremendi (@Xabier_Yurre) February 23, 2020

El video es una práctica, pero el procedimiento está activo y puesto en marcha no sabemos desde que fecha, en el mismo se muestra cómo entrenan al personal para que tenga las precauciones adecuadas ante los infectados fugitivos rebeldes.

