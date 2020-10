Viel D presenta «Bellaca en silencio»

Desde la ciudad de Nueva York el cantante de origen dominicano por nacimiento y boricua de crianza, Viel D presenta su último single musical «Bellaca en silencio» junto a un videoclip realizado desde la gran manzana, específicamente en el Bronx.

Con mezcla de reggaeton, R&B y Trap, Viel trae su nueva propuesta «Bellaca en silencio» producida en la isla del encanto, Puerto Rico, por Linkon, quien fue anteriormente productor del reconocido artista Don Omar, en colaboración con Xound.

«Bellaca en silencio» ya cuenta con más de 150 mil reproducciones en YouTube y forma parte de una recopilación de temas que el intérprete ha estado realizando para seguir motivando su carrera, tal es el caso de «Que le dé» y «Baila» éxitos que han logrado posicionar a Viel D.

De padres dominicanos y boricuas, Elvin Andrés, su nombre de pila, asegura que seguirá desarrollando todas sus facetas musicales para llevar su música a cada rincón del mundo.

Viel D actualmente aunque se encuentra residenciado en Nueva York, se encuentra trabajando para brindar al público más canciones que los motiven a bailar y disfrutar en cualquier fiesta o reunión.

Para conocer sobre los planes a futuro y nuevos temas de Viel D, pueden seguirlo a través de sus redes sociales como @ viel__d en Instagram y su canal oficial en YouTube, Viel D.

