Viernes 13: Orígenes del día al que todos le tienen miedo…

Hoy es Viernes 13. No tema!.

Se supone que el día de terror y mala suerte para los latinoamericanos es el martes 13, y el viernes le toca a los anglosajones. Costumbres. Claro, que está la alienación cultural, y nunca se sabe.

Quienes han dedicado tiempo al estudio de las supersticiones dicen que el miedo al viernes 13 tiene que ver con hechos históricos específicos que causaron impacto en el imaginario colectivo.

El viernes 13 de octubre de 1307, un grupo de Caballeros Templarios fue capturado y llevado a la Santa Inquisición para ser juzgado y condenado por crímenes contra el cristianismo.

También se especulaba que los viernes 13 los adoradores de la diosa nórdica Freyja realizaban sus ritos en cuevas donde no eran vistos por los cristianos. Con el tiempo la fecha se convirtió en el símbolo de las congregaciones de brujería en Europa.

Por otra parte, estudiosos de los números consideran que el 12 es un guarismo completo: 12 meses del año, 12 signos del zodíaco, 12 dioses del Olimpo, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles de Jesús; lo que convertiría al 13 en un signo irreverente y atravesado.

En todo caso, sí hay algo demostrable: que la superstición es la que le hace daño al entorno. Según cifras del Instituto contra la Fobia en Carolina del Norte, se estima que cada año Estados Unidos pierde 900 millones de dólares porque la gente evita coger vuelos o acudir a los establecimientos como se estilaría en otros días.

Viernes 13: Orígenes del día al que todos le tienen miedo… was last modified: by

En : Creencias y Esoterismo