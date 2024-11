Vinny Rivera presenta «Plan»,Nueva Versión de Bachata Producida por DerekVinci y DJ Magic Flow

Miami, FL – Vinny Rivera, el aclamado cantante y compositor conocido por su estilo inigualable y su pasión por la música latina, se enorgullece en anunciar el lanzamiento de una nueva y emocionante versión de bachata de su éxito «Plan». Este proyecto ha sido realizado en colaboración con los renombrados productores DJ Magic Flow y DerekVinci, quienes han aportado su talento y creatividad para dar vida a esta increíble adaptación.

«Plan» es una canción que originalmente fue interpretada por Alex Ponce y ha sido transformada en una vibrante y apasionada pieza de bachata bajo la visión artística de Vinny Rivera. Esta nueva versión captura la esencia de una noche llena de emoción y romance, transportando a los oyentes a un mundo donde cada nota y cada letra hablan de momentos intensos y fugaces que quedan grabados en el corazón.

Acerca de Vinny Rivera:

Vinny Rivera ha sido una figura prominente en la escena musical latina, conquistando corazones con su voz melodiosa y su capacidad para conectar con el público a través de sus letras sinceras y conmovedoras. Con una carrera que abarca numerosos éxitos y colaboraciones con algunos de los nombres más grandes de la música, Vinny continúa innovando y explorando nuevos horizontes musicales.

La colaboración con DJ Magic Flow y DerekVinci:

La producción de esta versión de «Plan» ha contado con la colaboración de DJ Magic Flow y DerekVinci, dos figuras destacadas en la industria de la música. DJ Magic Flow, conocido por sus mezclas únicas y su habilidad para crear ritmos que hacen vibrar a la audiencia, junto a DerekVinci, un productor con un ojo atento para los detalles y una pasión por la perfección sonora, han logrado darle a la canción un giro fresco y moderno, sin perder su esencia romántica y emotiva.

Esta nueva versión de «Plan» está disponible en todas las plataformas de música digital, incluyendo Spotify, Apple Music y YouTube, permitiendo a los fans de la bachata y de la música latina en general disfrutar de esta obra maestra desde cualquier lugar del mundo.

Contacto

christina.eqs@gmail.com

