Viruela del Mono, ¿Qué es? ¿Cómo se trasmite? ¿Cúales son los síntomas? según la OMS

¿Qué es la viruela del mono (mpox)?

La viruela del simio es una enfermedad causada por el virus de la viruela del simio. Es una infección viral que puede transmitirse entre personas, principalmente a través del contacto cercano, y ocasionalmente del entorno a las personas a través de objetos y superficies que hayan sido tocadas por una persona con mpox. En entornos donde el virus de la viruela del simio está presente entre algunos animales salvajes, también puede transmitirse de animales infectados a personas que tengan contacto con ellos.

Tras una serie de consultas con expertos mundiales, la OMS ha comenzado a utilizar un nuevo término preferido, “mpox”, como sinónimo de viruela del simio.

¿Cuales son los síntomas del mpox?

La Mpox puede causar una variedad de signos y síntomas. Mientras que algunas personas tienen síntomas menos graves, otras pueden desarrollar una enfermedad más grave y necesitar atención en un centro de salud. Los síntomas comunes de la Mpox incluyen una erupción que puede durar de 2 a 4 semanas. Esto puede comenzar con, o estar seguido por, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía y glándulas inflamadas (ganglios linfáticos). La erupción se parece a ampollas o llagas, y puede afectar la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies, la ingle, las regiones genitales y/o anal. Estas lesiones también pueden encontrarse en la boca, la garganta, el ano, el recto o la vagina, o en los ojos. La cantidad de llagas puede variar de una a varios miles. Algunas personas desarrollan inflamación dentro del recto (proctitis) que puede causar dolor intenso, así como inflamación de los genitales que puede causar dificultades para orinar.

En la mayoría de los casos, los síntomas de la mpox desaparecen por sí solos en unas pocas semanas con cuidados paliativos, como analgésicos o medicamentos para la fiebre. Sin embargo, en algunas personas, la enfermedad puede ser grave o provocar complicaciones e incluso la muerte. Los recién nacidos, los niños, las mujeres embarazadas y las personas con deficiencias inmunitarias subyacentes, como las causadas por una enfermedad avanzada del VIH, pueden tener un mayor riesgo de padecer una enfermedad más grave por mpox y morir.

La enfermedad grave causada por MPOX puede incluir lesiones más grandes y más extendidas (especialmente en la boca, los ojos y los genitales), infecciones bacterianas secundarias de la piel o infecciones de la sangre y los pulmones. Las complicaciones pueden incluir infecciones bacterianas graves de las lesiones cutáneas, MPOX que afecta el cerebro (encefalitis), el corazón (miocarditis) o los pulmones (neumonía) y problemas oculares. Las personas con MPOX grave pueden requerir hospitalización, cuidados paliativos y medicamentos antivirales para reducir la gravedad de las lesiones y acortar el tiempo de recuperación.

Según los datos disponibles, entre el 0,1% y el 10% de las personas con mpox han muerto. Es importante señalar que las tasas de mortalidad en diferentes entornos pueden diferir debido a varios factores, como el acceso a la atención sanitaria y la inmunodepresión subyacente, incluso debido a un VIH no diagnosticado o a una enfermedad avanzada por VIH.

¿Cómo se propaga el mpox?

De persona a persona:

El Mpox se transmite de persona a persona principalmente a través del contacto cercano con alguien que tiene mpox. El contacto cercano incluye el contacto piel con piel (como tocarse o tener relaciones sexuales) y el contacto boca con boca, o boca con piel (como besarse), y también puede incluir estar cara a cara con alguien que tiene mpox (como hablar o respirar cerca de otra persona, lo que puede generar partículas respiratorias infecciosas). Durante el brote mundial que comenzó en 2022, el virus se propagó principalmente a través del contacto sexual. Se necesita más investigación sobre cómo se propaga el mpox durante los brotes en diferentes entornos y en diferentes condiciones.

Las personas con MPOX se consideran infecciosas hasta que todas sus lesiones hayan formado costras, las costras se hayan caído y se haya formado una nueva capa de piel debajo, y todas las lesiones en los ojos y en el cuerpo (en la boca, garganta, ojos, vagina y ano) también hayan sanado, lo que generalmente demora de 2 a 4 semanas.

También es posible que el virus persista durante algún tiempo en prendas de vestir, ropa de cama, toallas, objetos, aparatos electrónicos y superficies que hayan sido tocadas por una persona con mpox. Otra persona que toque estos artículos puede infectarse, en particular si tiene cortes o raspaduras o se toca los ojos, la nariz, la boca u otras membranas mucosas sin lavarse primero las manos. Limpiar y desinfectar superficies u objetos y lavarse las manos después de tocar superficies u objetos que puedan estar contaminados puede ayudar a prevenir este tipo de transmisión.

El virus también puede transmitirse durante el embarazo al feto, durante o después del nacimiento a través del contacto piel con piel, o de un padre con mpox a un bebé o niño durante el contacto cercano.

Aunque se han reportado casos de contagio de MPOX de personas asintomáticas (que no presentan síntomas), aún hay información limitada sobre si el virus puede transmitirse de una persona infectada antes de que presente síntomas o después de que sus lesiones se hayan curado. Aunque se ha aislado el virus vivo del semen, aún no sabemos en qué medida la infección puede propagarse a través del semen, los fluidos vaginales, el líquido amniótico, la leche materna o la sangre.

De los animales a los humanos:

También puede contraer el virus MPOX alguien que entre en contacto físico con un animal portador del virus, como algunas especies de monos o un roedor terrestre (como la ardilla arbórea). La exposición por contacto físico con un animal o con su carne puede producirse a través de mordeduras o arañazos, o durante actividades como la caza, el desollado, la captura o la preparación de una comida. El virus también puede contraerse al comer carne contaminada que no esté bien cocida.

El riesgo de contraer el virus de la neumonía por transmisión animal puede reducirse evitando el contacto sin protección con animales salvajes, especialmente los que están enfermos o muertos (incluida su carne y sangre). En los países donde los animales son portadores del virus, cualquier alimento que contenga partes o carne de animales debe cocinarse bien antes de consumirse.

De los humanos a los animales:

Se han recibido algunos informes sobre la identificación del virus en perros domésticos. Sin embargo, no se ha confirmado si se trata de infecciones reales o si la detección del virus está relacionada con la contaminación de superficies.

Dado que se sabe que muchas especies animales son susceptibles al virus, existe la posibilidad de que el virus se transmita de los seres humanos a los animales en diferentes entornos. Las personas con infección confirmada o presunta por MPOX deben evitar el contacto físico cercano con animales, incluidas las mascotas (como gatos, perros, hámsteres, jerbos), el ganado y la vida silvestre.

Se pueden encontrar consejos más detallados para dueños de mascotas y personas que trabajan con animales en la guía de riesgos de WOAH sobre cómo reducir la propagación del virus de la viruela del mono .

La OMS sigue trabajando con sus socios del programa Una Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH), para aprender más sobre el reservorio natural del virus y ayudar a los países a reducir el riesgo de transmisión del mpox desde o hacia los animales.

¿Quién está en riesgo de padecer MPOX?

Las personas que tienen contacto cercano con alguien que tiene mpox corren el riesgo de contraer la infección. El contacto cercano incluye el contacto piel con piel (como tocarse o tener relaciones sexuales) y el contacto boca con boca o boca con piel (como besarse), y también puede incluir estar cara a cara con alguien que tiene mpox (como hablar o respirar cerca de otra persona, lo que puede generar partículas respiratorias infecciosas). Las personas que tienen contacto con prendas de vestir, ropa de cama, toallas, objetos, dispositivos electrónicos y otras superficies que han sido tocadas por alguien con mpox también corren riesgo.

Cualquier persona que viva con alguien que tenga mpox debe tomar medidas para reducir el riesgo de infectarse. Una persona a la que se le haya diagnosticado mpox debe ser evaluada por un proveedor de atención médica para determinar si se encuentra lo suficientemente bien como para recibir atención en su hogar y si el aislamiento se puede llevar a cabo de manera segura en el hogar.

Los trabajadores de la salud deben seguir medidas de prevención y control de infecciones para protegerse mientras atienden a pacientes con mpox (usando el equipo de protección personal adecuado y cumpliendo el protocolo para frotar las lesiones de manera segura para pruebas de diagnóstico y manipular objetos punzantes como agujas).

¿Los hombres homosexuales, bisexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres corren mayor riesgo de contraer MPOX?

El riesgo de contraer MPOX no se limita a las personas sexualmente activas o a los hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Cualquier persona que tenga contacto cercano con alguien que presente síntomas corre riesgo, al igual que cualquier persona que tenga múltiples parejas sexuales.

La mayoría de los casos notificados en el brote multinacional de 2022/2023 se identificaron entre hombres homosexuales, bisexuales y otros que tienen relaciones sexuales con hombres. Dado que el virus se transmite de persona a persona en estas redes sexuales en muchos países, los hombres homosexuales, bisexuales y otros que tienen relaciones sexuales con hombres pueden correr un mayor riesgo de exposición si tienen relaciones sexuales u otra forma de contacto cercano con alguien que sea contagioso. Las personas que tienen múltiples parejas sexuales o nuevas parejas sexuales son las que corren mayor riesgo. Es esencial involucrar a las comunidades de hombres homosexuales, bisexuales y otros que tienen relaciones sexuales con hombres para crear conciencia a fin de proteger a quienes corren mayor riesgo. Si usted es un hombre que tiene relaciones sexuales con otros hombres, conozca su riesgo y tome medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Cualquier persona que presente síntomas que puedan ser mpox debe buscar el asesoramiento de un proveedor de atención médica de inmediato para hacerse la prueba y recibir atención.

¿Cómo puedo protegerme y proteger a los demás contra mpox?

Para protegerse y proteger a los demás contra el MPOX, conozca los signos y síntomas, cómo se propaga el virus, qué hacer si se enferma y el riesgo en su área o comunidad.

Si el virus se está propagando en su área o en su comunidad, hable abiertamente con las personas con las que tiene contacto cercano sobre cualquier síntoma que usted o ellas puedan tener. Evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga mpox, incluido el contacto sexual. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante para manos a base de alcohol.

Si cree que puede tener mpox, puede actuar para proteger a los demás buscando asesoramiento médico y aislándose de los demás hasta que le hayan evaluado y realizado las pruebas. Si tiene mpox, debe aislarse de los demás hasta que todas las lesiones hayan formado costras, las costras se hayan caído y se haya formado una nueva capa de piel debajo. Esto evitará que transmita el virus a otras personas. Siga las instrucciones de la autoridad sanitaria local sobre el aislamiento en su casa o en un centro de salud. Si tiene relaciones sexuales, use condones como precaución durante 12 semanas (aproximadamente 3 meses) después de haberse recuperado.

En los países en los que se ha descubierto que algunos animales son portadores del virus de la viruela del simio (es decir, algunos países de África oriental, central y occidental), protéjase evitando el contacto sin protección con animales salvajes, especialmente aquellos que estén enfermos o muertos (incluida su carne y sangre). Cualquier alimento que contenga partes de animales o carne debe cocinarse bien antes de consumirlo.

¿Qué sabemos sobre mpox y el sexo?

El Mpox se puede transmitir a través de cualquier tipo de contacto cercano, como besos, caricias, sexo oral y penetración vaginal o anal con una persona infectada. Las personas que tienen relaciones sexuales con varias parejas o con nuevas parejas son las que corren mayor riesgo.

Cualquier persona que presente erupciones o lesiones nuevas e inusuales debe evitar tener relaciones sexuales o cualquier otro tipo de contacto cercano con otras personas hasta que se haya realizado una prueba de detección de infecciones de transmisión sexual (ITS) y mpox. Recuerde que la erupción también puede aparecer en lugares del cuerpo que pueden ser difíciles de ver, como la boca, la garganta, los genitales, la vagina y el ano/área anal.

Si el mpox se está propagando a través de las relaciones sexuales en su comunidad o área, considere reducir su riesgo hasta que el brote esté bajo control:

comunicarse abiertamente con sus socios sobre los síntomas y riesgos del mpox;

intercambiar datos de contacto con sus parejas sexuales para que puedan informarse mutuamente si desarrollan síntomas;

tomar un descanso de tener relaciones sexuales;

reducir el número de nuevas parejas sexuales, parejas sexuales puntuales o parejas sexuales anónimas;

usando condones consistentemente;

evitar el sexo en grupo;

evitar lugares donde se practica sexo en establecimientos (como bares de cruising, saunas, cuartos oscuros, lugares de sexo comercial o cualquier local donde se intercambie sexo por dinero);

evitar el consumo de alcohol o drogas en contextos sexuales (incluido el chemsex);

y, donde y cuando esté disponible, aprovechando la oferta de vacunas.

Si bien se ha detectado el virus de la viruela del simio en el semen, actualmente no se sabe si el virus de la viruela del simio puede transmitirse a través del semen o de los fluidos vaginales. El uso de un preservativo no te protegerá completamente del virus de la viruela del simio, pero puede reducir el riesgo o el grado de exposición y te ayudará a protegerte a ti y a los demás del VIH y de una variedad de otras ETS. Se recomienda a las personas con viruela del simio que utilicen preservativos durante 12 semanas después de recuperarse.

Tengo MPOX; ¿qué puedo hacer para proteger a otras personas de infectarse?

Si tiene MPOX, su proveedor de atención médica le aconsejará qué hacer mientras se recupera. Siga las recomendaciones nacionales sobre si debe recuperarse en su casa o si necesita atención en un centro de salud.

Mientras tanto, es importante evitar tener contacto cercano con otras personas hasta que las lesiones hayan sanado por completo.

Si le recomiendan aislarse en casa, proteja a quienes viven con usted tanto como sea posible:

pedirle a amigos y familiares que le ayuden a entregarle cosas que necesita;

aislarse en una habitación separada;

usar un baño separado o limpiar cualquier superficie que haya tocado después de cada uso;

limpiar y desinfectar las superficies que se tocan frecuentemente con agua y jabón y un desinfectante doméstico;

evitar barrer o pasar la aspiradora (esto podría alterar las partículas del virus y provocar que otras personas se infecten);

utilizar utensilios, objetos y aparatos electrónicos separados, o limpiarlos bien con agua y jabón/desinfectante antes de compartirlos;

no compartir toallas, ropa de cama o ropa;

lavar su propia ropa (levantar la ropa de cama, prendas de vestir y toallas con cuidado sin sacudirlas, colocar las prendas en una bolsa de plástico antes de llevarlas a la lavadora y lavarlas con agua caliente a más de 60 grados centígrados);

Abrir las ventanas para una buena ventilación; y

animando a todos en la casa a limpiarse las manos regularmente con agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.

Si no puede evitar estar en la misma habitación que otra persona o tener contacto cercano con otra persona mientras está aislado en casa, haga todo lo posible para limitar su riesgo:

evitando tocarse entre sí;

lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol;

cubrir el sarpullido con ropa o vendajes (hasta que pueda aislarse nuevamente; el sarpullido sanará mejor si no está cubierto);

abrir ventanas en toda la casa;

asegurarse de que usted y cualquier persona en la habitación con usted usen mascarillas médicas bien ajustadas; y

manteniendo al menos 1 metro de distancia de los demás.

Si no puede lavar su propia ropa y otra persona debe hacerlo por usted, deberá usar una mascarilla médica bien ajustada, guantes desechables y tomar las precauciones de lavado mencionadas anteriormente.

¿Qué cuidados necesita una persona con MPOX para recuperarse completamente?

La atención que necesita una persona dependerá de sus síntomas y de su riesgo de desarrollar una enfermedad más grave. Las personas con MPOX deben seguir el consejo de su proveedor de atención médica. Los síntomas suelen durar entre 2 y 4 semanas y suelen desaparecer por sí solos o con cuidados paliativos, como analgésicos o antipiréticos.

Es importante que cualquier persona con mpox que se esté recuperando en casa se mantenga hidratada, coma bien y duerma lo suficiente. Las personas que se encuentran en aislamiento deben cuidar su salud mental haciendo cosas que les resulten relajantes y agradables, manteniéndose en contacto con sus seres queridos mediante la tecnología, haciendo ejercicio si se sienten lo suficientemente bien y pueden hacerlo mientras están aisladas y pidiendo apoyo para su salud mental si lo necesitan.

Las personas con mpox deben evitar rascarse la piel y cuidar su sarpullido lavándose las manos antes y después de tocar las lesiones y manteniendo la piel seca y descubierta (a menos que inevitablemente estén en una habitación con otra persona, en cuyo caso deben cubrirla con ropa o un vendaje hasta que puedan aislarse nuevamente). El sarpullido se puede mantener limpio con agua esterilizada o un antiséptico. Se pueden usar enjuagues con agua salada para las llagas en la boca, y los baños tibios con bicarbonato de sodio y sales de Epsom pueden aliviar las molestias de las llagas en el cuerpo. Se puede usar paracetamol para ayudar a controlar el dolor causado por las lesiones, si es necesario. Si se necesitan analgésicos más fuertes, se debe buscar el asesoramiento de un proveedor de atención médica.

¿Por qué es importante el estigma relacionado con mpox?

Cuando existe estigma o discriminación relacionada con una condición médica, es posible que las personas no busquen atención médica rápidamente, la calidad de la atención médica puede verse afectada y se reduce el acceso a los servicios de salud para los más vulnerables.

Es posible prevenir o reducir el estigma y la discriminación relacionados con el mpox a través de estrategias para ofrecer atención libre de estigma, emplear un lenguaje no estigmatizante, apoyar a las personas en la búsqueda de atención médica y crear un entorno propicio donde esté disponible la mejor calidad de atención.

¿Qué debo hacer si un niño bajo mi cuidado tiene MPOX?

Los niños pueden contraer el virus de la neumonía por MPOX si tienen contacto cercano con alguien que presente síntomas. Los niños pueden estar expuestos al virus en el hogar a través de sus hermanos, padres, cuidadores u otros miembros de la familia a través del contacto cercano. En algunos entornos de África, los niños y adolescentes pueden estar expuestos a través de actividades de caza o captura o al consumo de carne insuficientemente cocida. Los adolescentes que han tenido relaciones sexuales con alguien con MPOX también pueden estar expuestos. La erupción por MPOX puede parecerse al principio a otras enfermedades infantiles comunes, como la varicela y otras infecciones virales. Si un niño que está a su cuidado tiene síntomas que podrían ser de MPOX, consulte a un proveedor de atención médica. Ellos le ayudarán a hacerse la prueba y a acceder a la atención que necesita.

Los niños pueden tener un mayor riesgo de desarrollar MPOX grave que los adultos. Se los debe controlar de cerca hasta que se recuperen en caso de que necesiten atención adicional. Un trabajador de la salud responsable del niño puede recomendar que se lo atienda en un centro de salud. En esta situación, se permitirá que un padre o cuidador que esté sano y presente un riesgo bajo de MPOX se quede con ellos.

Si tiene o sospecha de viruela del mono y está amamantando, consulte con su médico. Este evaluará el riesgo de transmisión de viruela del mono, así como el riesgo de no amamantar a su bebé. Si es posible que continúe amamantando y tenga contacto cercano, le aconsejará sobre cómo reducir el riesgo tomando otras medidas, como cubrir las lesiones. El riesgo de infección deberá sopesarse cuidadosamente con el daño potencial y la angustia causada por interrumpir la lactancia y el contacto cercano entre padre e hijo. Todavía no se sabe si el virus de la viruela del mono puede transmitirse de padre a hijo a través de la leche materna; este es un área que necesita más estudios.

¿Existe algún tratamiento para el MPOX?

Muchos años de investigación sobre terapias para la viruela han llevado al desarrollo de productos que también pueden ser útiles para tratar la mpox. Por ejemplo, un antiviral desarrollado para tratar la viruela (tecovirimat) fue aprobado en enero de 2022 por la Agencia Europea de Medicamentos para el tratamiento de la mpox en circunstancias excepcionales. La experiencia con estas terapias en el contexto de un brote de mpox está aumentando, pero aún es limitada. Por este motivo, su uso suele ir acompañado de la inscripción en un ensayo clínico o un protocolo de acceso ampliado acompañado de la recopilación de información que mejorará el conocimiento sobre la mejor manera de utilizarlos en el futuro.

¿Existe una vacuna contra el mpox?

Sí. Existen vacunas recomendadas por la OMS para su uso contra la viruela. Muchos años de investigación han llevado al desarrollo de vacunas más nuevas y seguras para una enfermedad erradicada llamada viruela. Algunas de estas vacunas han sido aprobadas en varios países para su uso contra la viruela.

Actualmente, la OMS recomienda el uso de las vacunas MVA-BN o LC16, o la vacuna ACAM2000 cuando las otras no estén disponibles.

Solo las personas que están en riesgo (por ejemplo, alguien que ha estado en contacto cercano con alguien que tiene mpox, o alguien que pertenece a un grupo con alto riesgo de exposición a mpox) deben ser consideradas para la vacunación. Actualmente no se recomienda la vacunación masiva. Los viajeros que puedan estar en riesgo según una evaluación de riesgo individual con su proveedor de atención médica podrían considerar la posibilidad de vacunarse.

Si tiene un alto riesgo de exposición al virus de la inmunodeficiencia humana (MPOX) debido a un brote en curso en su comunidad, hable con su proveedor de atención médica sobre las opciones de vacunas disponibles para usted. Actualmente, la OMS recomienda vacunas para las personas que han estado en contacto cercano con alguien que tiene MPOX o para las personas que pertenecen a un grupo con alto riesgo de exposición al MPOX. Las vacunas son una herramienta de nuestra caja de herramientas para proteger a las comunidades contra el MPOX y deben usarse en combinación con otras medidas sociales y de salud pública.

Las vacunas contra la mpox brindan un nivel de protección contra la infección y la enfermedad grave. Después de haber recibido la vacuna, continúe tomando precauciones para evitar contraer y propagar la mpox. Esto se debe a que se necesitan varias semanas para desarrollar inmunidad después de la vacunación y a que algunas personas pueden no responder a la vacunación. Para quienes contraen la mpox después de la vacunación, la vacuna aún protege contra la enfermedad grave y la hospitalización.

Los resultados de los estudios de eficacia de las vacunas indican que se proporciona un buen nivel de protección contra la mpox tras la vacunación. Estudios posteriores sobre el uso de vacunas contra la mpox proporcionarán información adicional sobre la eficacia de estas vacunas en diferentes entornos.

¿Las personas inmunodeprimidas tienen mayor riesgo de desarrollar MPOX grave (incluidas las personas que viven con VIH)?

Las personas inmunodeprimidas tienen un mayor riesgo de desarrollar MPOX grave o morir. La MPOX grave puede incluir lesiones más grandes y más extendidas (especialmente en la boca, los ojos y los genitales), afecciones como inflamación del corazón, el cerebro u otros órganos o infecciones bacterianas secundarias de la piel o infecciones de la sangre y los pulmones.

Las personas con enfermedad avanzada por VIH (presentación tardía, recuento bajo de CD4 y carga viral alta) tienen un riesgo elevado de muerte si desarrollan mpox grave. Esto es más común en personas cuyo estado serológico respecto del VIH se desconocía antes del diagnóstico de mpox.

Las personas que viven con el VIH y que logran la supresión viral mediante el tratamiento antirretroviral no parecen tener un riesgo mayor de desarrollar mpox grave que la población general. El uso diario de un tratamiento eficaz contra el VIH (antirretrovirales o ARV) reduce el riesgo de desarrollar síntomas graves de mpox en caso de infección. Las personas con VIH no tratado y enfermedad avanzada por VIH pueden estar inmunodeprimidas y, por lo tanto, correr un mayor riesgo de mpox grave. La OMS recomienda a los países que integren las pruebas, la prevención y la atención del VIH y la mpox.

Se recomienda a las personas sexualmente activas que no conocen su estado serológico que se hagan una prueba del VIH. Las personas que viven con el VIH y reciben un tratamiento eficaz tienen la misma esperanza de vida que sus pares VIH negativos.

Los casos graves de mpox observados en algunos países ponen de relieve la urgente necesidad de aumentar el acceso equitativo a las pruebas de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos de mpox, así como a la prevención, las pruebas y el tratamiento del VIH. Sin esto, la mayoría de los grupos afectados se quedan sin las herramientas que necesitan para proteger su salud y bienestar sexuales.

Si tiene VIH, continúe tomando su medicación contra el VIH según las indicaciones. Si cree que puede tener mpox, consulte a un médico.

Si cree que corre riesgo de contraer mpox o le han diagnosticado mpox, puede ser beneficioso para usted hacerse una prueba de detección de infecciones de transmisión sexual (ITS). Si no conoce su estado serológico respecto del VIH, pídale a su profesional de la salud que le haga una prueba de VIH. Esto ayudará a su proveedor de atención médica a asegurarse de que reciba la mejor atención posible. En 2023, había 9 millones de personas en el mundo que vivían con VIH pero no recibían tratamiento contra el VIH y que podrían estar en riesgo de padecer una enfermedad avanzada por VIH; 5 millones vivían en África.

¿Cuáles son los riesgos del mpox durante el embarazo?

Contraer mpox durante el embarazo (que se considera un estado de inmunodepresión relativa) puede ser peligroso para el feto o el recién nacido y puede provocar la pérdida del embarazo, muerte fetal, muerte del recién nacido o complicaciones para el padre. Si está embarazada, evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga mpox. Cualquier persona que tenga contacto cercano con una persona infectada puede contraer mpox, independientemente de quién sea. Si cree que ha estado expuesta o presenta síntomas que podrían deberse a mpox, comuníquese con su proveedor de atención médica. Ellos la ayudarán a hacerse la prueba y acceder a la atención que necesita.

Tuve mpox en el pasado. ¿Puedo contagiarme nuevamente?

Nuestra comprensión de cuánto dura la inmunidad después de la vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia humana (MPOX) continúa evolucionando. Se han notificado algunos casos de segundas infecciones. Algunas personas pueden contraer la vacuna contra el MPOX a pesar de haberla tenido antes. Incluso si ya ha tenido la vacuna contra el MPOX en el pasado, debe hacer todo lo posible para evitar volver a infectarse.

Si ha tenido MPOX en el pasado y alguien en su hogar lo tiene ahora, puede proteger a los demás siendo el cuidador designado, ya que es más probable que tenga cierta inmunidad que otros. Sin embargo, aún debe tomar todas las precauciones para evitar la exposición en la medida de lo posible.

¿Cuáles son los diferentes clados de virus y en qué se diferencian en su impacto?

Existen dos clados amplios del virus mpox: clado I y clado II. El clado II fue el responsable del brote mundial de mpox que comenzó en 2022.

Actualmente se sabe que el clado I provoca enfermedades más graves y muertes que el clado II en las poblaciones donde es endémico. Sin embargo, las diferencias en las características de brotes anteriores, como los grupos de población afectados, hacen difícil llegar a una conclusión firme.

Los consejos de salud pública de la OMS se aplican a la prevención y el tratamiento del mpox que surge de cualquiera de los clados.

En 2023 se informó por primera vez de la presencia de una nueva variante del virus del clado I, denominada clado Ib, en la República Democrática del Congo, que se ha propagado a través de las relaciones sexuales y otros tipos de contacto cercano. Se están realizando estudios para comprender las propiedades de esta nueva cepa.

FUENTE. OMS

Viruela del Mono, ¿Qué es? ¿Cómo se trasmite? ¿Cúales son los síntomas? was last modified: by