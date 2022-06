Viruela del Mono, ya son casi 800 casos en 27 países no endémicos y por trasmisión comunitaria

CARACAS, VENEZUELA.-

La situación con la llamada Viruela del Mono o Viruela Símica se ha ido de las manos de la OMS, de acuerdo a varios expertos que han realizado sus declaraciones aun cuando forman parte del sistema de salud mundial que muchas veces los censura, y es el caso de los médicos especialistas en la Viruela del Mono, que trabajan con pacientes de esta enfermedad a diario en los países de África donde es endémica y existen al menos dos variantes de preocupación una con una mortalidad de 1% que de acuerdo a las pruebas PCR es la que se ha estado difundiendo por el mundo y la otra que alcanza una mortalidad de 20%.

El temor de los especialistas en este tipo de viruela es que suceda lo mismo que con el COVID-19, la OMS tardó demasiado en activar la alerta internacional sanitaria y ya sabemos que sucedió.

Se perdió el control de la enfermedad y en pocas semanas se pasó de un brote a una pandemia, este último escaño de la escala también fue retardado por la burocracia sanitaria y probablemente por algunos intereses oscuros de diversa indóle.

Las cifras actuales no dejan duda del avance de la enfermedad.

Los casos de viruela del mono en países no endémicos ascienden actualmente a 780 (06/06/2022) de los cuales un 88 % de ellos diagnosticados en Europa, indicó hoy el último informe de situación sobre esta enfermedad publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los laboratorios han confirmado este patógeno en 27 países no pertenecientes a las regiones endémicas de África central y occidental, siendo Reino Unido el país con más contagios (207), seguido de España (156), Portugal (138), Canadá (58) y Alemania (57).

También se han registrado más de una decena de casos en EEUU, Bélgica, Francia, Italia y Países Bajos, así como dos contagios en Argentina y uno en México, de acuerdo con los datos recibidos por la OMS desde las redes sanitarias nacionales.