La OMS emite una reporte de la situación del virus Oropouche en Región de las Américas

La OMS emite una repore de la situación del virus Oropouche en Región de las Américas.

La enfermedad por el virus de Oropouche es una enfermedad febril causada por el virus Oropouche (OROV), que se transmite principalmente a través de la picadura de un insecto conocido como mosquito (Culicoides paraensis). En 2024, el número de casos notificados de enfermedad por el virus de Oropouche ha aumentado en la Región de las Américas de la OMS, incluso en zonas sin antecedentes reconocidos de enfermedad por el virus de Oropouche. Además, algunos países han identificado infecciones mortales y posible transmisión vertical. Hasta el 20 de julio de 2024, se han notificado un total de 8078 casos confirmados de Oropouche, incluidas dos muertes, en la Región de las Américas, en cinco países: Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba y Perú.

Brasil también ha notificado una muerte fetal y un aborto espontáneo en el estado de Pernambuco, así como cuatro casos de recién nacidos con microcefalia posiblemente relacionada con la infección por OROV.

Dado que la enfermedad del virus de Oropouche es un arbovirus emergente y poco identificado en las Américas, la detección de una muestra positiva y la confirmación de un caso requieren la utilización del Anexo 2 del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y su consiguiente notificación a través de los canales establecidos en el RSI. El OROV se ha transmitido históricamente en la región amazónica.

Sin embargo, entre las posibles razones de la propagación más allá de su área de distribución histórica se incluyen el cambio climático, la deforestación y la urbanización no planificada, que han facilitado su propagación a estados no amazónicos en Brasil y a países donde, hasta ahora, no se han notificado casos, incluidos Bolivia y Cuba. Con base en la información disponible, la OMS evalúa que el riesgo general para la salud pública que plantea este virus es alto a nivel regional y bajo a nivel mundial.

Descripción de la situación

Entre el 1 de enero y el 20 de julio de 2024, se notificaron 8078 casos confirmados de Oropouche en la Región de las Américas, incluidas dos muertes. Los casos se notificaron en cinco países de la región: el Estado Plurinacional de Bolivia (356 casos), Brasil 1 (7284 casos, incluidas dos muertes), Perú (290 casos), Colombia (74 casos) y Cuba (74 casos).

Brasil ha notificado una muerte fetal y un aborto espontáneo en el estado de Pernambuco, así como cuatro casos de recién nacidos con microcefalia, identificados mediante estudios retrospectivos en los estados de Acre y Pará que indican posibles casos de transmisión vertical de la infección por OROV y sus consecuencias. 2 Se están investigando otros tres posibles casos de transmisión vertical en el estado de Pernambuco. A pesar de la evidencia de transmisión vertical de OROV (positividad de la reacción en cadena de la polimerasa [PCR] en tejidos de pérdida del embarazo notificada), no se puede concluir que OROV sea la causa de las muertes fetales, y las investigaciones aún están en curso.

Hasta el 30 de julio de 2024, se han identificado cinco casos de posible transmisión vertical en Brasil: cuatro casos de muerte fetal y un caso de aborto espontáneo en el estado de Pernambuco, así como cuatro casos de recién nacidos con microcefalia en los estados de Acre y Pará. Las investigaciones están en curso(1).

Figura 1. Número de casos confirmados de Oropouche en 2024 por país y semana epidemiológica de inicio de los síntomas, Región de las Américas*

Nota: Los datos por semana epidemiológica de inicio no están disponibles para Cuba. Fuente: Adaptado y reproducido por la OPS/OMS a partir de los datos reportados por los respectivos países. A continuación se presenta un resumen de la situación en los países que han reportado casos confirmados de Oropouche en las Américas durante 2024. Estado Plurinacional de Bolivia: Entre el 1 de enero y el 20 de julio de 2024, se confirmaron 356 casos de Oropouche mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR). Se ha registrado transmisión en tres departamentos: La Paz, con el 75,3% de los casos (268 casos); Beni, con el 21,3% de los casos (76 casos); y Pando, con el 3,4% de los casos (12 casos). Los casos se notifican en 16 municipios considerados endémicos para esta enfermedad, con la mayor proporción de casos notificados en los municipios de Irupana, La Paz, con el 33% de los casos, seguido de La Asunta, La Paz, con el 13% de los casos, y Chulumani, La Paz, y Guayaramerin, Beni, con el 12% cada uno. La mitad de los casos son de sexo femenino (179 casos) y el grupo de edad con mayor número de casos es el de 30 a 39 años, con el 20% de los casos (70 casos). No se han registrado muertes que pudieran estar asociadas a la infección por OROV. Adicionalmente, entre el 16 de marzo y el 13 de abril de 2024, se notificaron cinco casos de coinfección por enfermedad por virus Oropouche con dengue en pacientes de tres municipios del departamento de La Paz, que presentaron resultados positivos de RT-PCR para serotipo DENV-1 (un caso) y DENV-2 (cuatro casos) (2). Brasil: Entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2024, se confirmaron 7284 casos de Oropouche mediante RT-PCR. La región amazónica, considerada endémica de la enfermedad por el virus de Oropouche, representó el 75,7% de los casos registrados en el país, con seis estados notificando casos: Amazonas (3224 casos), Rondônia (1709 casos), Acre (265 casos), Roraima (239 casos), Pará (74 casos) y Tocantins (dos casos) (3). Además, se ha documentado transmisión autóctona en diez estados no amazónicos, algunos de los cuales no habían notificado casos anteriormente: Bahía (831 casos), Espírito Santo (420 casos), Santa Catarina (165 casos), Pernambuco (92 casos), Minas Gerais (83 casos), Río de Janeiro (64 casos), Ceará (39 casos), Piauí (28 casos), Maranhão (19 casos) y Mato Grosso (17 casos). Además, se está investigando el lugar probable de infección de varios casos registrados en los estados de Amapá (siete casos), Paraná (tres casos), Sergipe (dos casos) y Paraíba (un caso). Más de la mitad de los casos (51,9%; 3779) son varones y el grupo de edad con mayor número de casos es el de 30 a 39 años, con un 21,2% de los casos (1541 casos) (3). El 23 de julio de 2024, el Centro Nacional de Enlace para el RSI (CNE) de Brasil notificó dos casos mortales de infección por OROV detectados retrospectivamente en el estado de Bahía. Ambos casos se dieron en mujeres de 21 y 24 años de edad. Estas dos muertes serían los primeros casos mortales debido a una infección aguda por OROV en Brasil y en la Región de las Américas, y se produjeron en medio de un brote activo en la costa sur de Bahía. Ambos casos, sin antecedentes de enfermedades crónicas, dieron positivo en la prueba RT-PCR para OROV y serología y negativo para otros arbovirus. Los casos mostraron una rápida evolución desde el inicio de los síntomas (fiebre, mialgia, dolor de cabeza, dolor retroorbitario, dolor en las extremidades inferiores, astenia y dolor en las articulaciones) hasta la muerte, con coagulopatía grave y afectación hepática identificadas como causas probables de muerte. Además, el Ministerio de Salud de Brasil está investigando otros dos casos mortales asociados con OROV, en Paraná y Maranhão (4). Colombia : Entre el 1 de enero y el 20 de julio de 2024, se han notificado 74 casos confirmados de Oropouche en tres departamentos del país: Amazonas (70 casos), Caquetá (un caso) y Meta (un caso); además, se identificaron dos casos en viajeros procedentes de Tabatinga, Brasil. Los casos se identificaron mediante una estrategia retrospectiva de búsqueda de casos de laboratorio implementada en 2024 por el Instituto Nacional de Salud de Colombia basada en la vigilancia del dengue (38 casos) y mediante la investigación de casos de síndrome febril (36 casos). Más de la mitad de los casos (51,4%; 38) fueron mujeres y el grupo de edad con mayor número de casos fue el de 10 a 19 años, con el 36,5% de los casos (27 casos). No se han registrado muertes que pudieran estar asociadas a la infección por OROV. Cuba: El 27 de mayo de 2024, el Ministerio de Salud Pública de Cuba notificó el primer brote de enfermedad por el virus Oropouche en el país. Se notificaron 74 casos confirmados en la provincia de Santiago de Cuba (54 casos) y la provincia de Cienfuegos (20 casos). La mitad de los casos (50%; 38) fueron mujeres y el grupo de edad con mayor número de casos fue el de 15 a 19 años, con el 16% de los casos (12 casos). No se han registrado muertes que pudieran estar asociadas con la infección por OROV (5). Perú : Entre el 1 de enero y el 20 de julio de 2024, se han notificado 290 casos confirmados de Oropouche en cinco departamentos, el mayor número de casos notificados hasta la fecha en este país. Los departamentos son: Loreto (193 casos), Madre de Dios (47 casos), Ucayali (41 casos), Huánuco (ocho casos) y Tumbes (un caso). Más de la mitad de los casos (52%; 150) fueron varones, y el grupo de edad con mayor número de casos fue el de 30 a 39 años, con el 40% de los casos (115 casos) (6).

Epidemiología

La enfermedad del virus Oropouche es una enfermedad arboviral causada por el virus Oropouche (OROV), un virus ARN monocatenario segmentado que forma parte del género Orthobunyavirus de la familia Peribunyaviridae . Se ha descubierto que el virus circula en América Central y del Sur y el Caribe. El OROV puede transmitirse a los humanos principalmente a través de la picadura del mosquito Culicoides paraensis , que se encuentra en áreas boscosas y alrededor de cuerpos de agua, o ciertos mosquitos Culex quinquefasciatus . Se sospecha que la circulación viral incluye tanto ciclos epidémicos urbanos como selváticos. En el ciclo selvático, los primates, los perezosos y quizás las aves son huéspedes vertebrados, pero no se ha identificado un vector artrópodo definitivo. En el ciclo epidémico urbano, los humanos son el huésped amplificador y el OROV se transmite principalmente a través de la picadura del mosquito Culicoides paraensis . Recientemente se ha documentado la transmisión vertical y se está investigando más a fondo. Hasta la fecha, no hay evidencia de otros modos de transmisión del OROV de persona a persona. Los síntomas de la enfermedad son similares a los del dengue y comienzan entre cuatro y ocho días (entre tres y doce) después de la picadura infecciosa. El inicio es repentino, generalmente con fiebre, dolor de cabeza intenso, rigidez de las articulaciones, dolor, escalofríos y, a veces, náuseas y vómitos persistentes, durante hasta siete días. Hasta el 60% de los casos tienen una recaída de los síntomas después de que cesa la fiebre. La mayoría de los casos se recuperan en siete días, sin embargo, en algunos pacientes, la convalecencia puede tardar semanas. La presentación clínica grave es rara, pero puede resultar en meningitis aséptica durante la segunda semana de la enfermedad. No existe ningún tratamiento antiviral ni vacuna específica para la enfermedad del virus de Oropouche.

Respuesta de salud pública

Nivel regional : Se han emitido alertas y actualizaciones epidemiológicas para alertar a los Estados Miembros y recomendar acciones a implementar. También se ha difundido información a través de seminarios web regionales y nacionales para el personal de salud.

: Se han emitido alertas y actualizaciones epidemiológicas para alertar a los Estados Miembros y recomendar acciones a implementar. También se ha difundido información a través de seminarios web regionales y nacionales para el personal de salud. Se han elaborado y difundido algoritmos para realizar pruebas de laboratorio. Se ha impartido capacitación sobre pruebas moleculares (RT-PCR) y caracterización (secuenciación del genoma completo) mediante talleres o asistencia remota, y se han distribuido reactivos esenciales. Como resultado de los esfuerzos regionales y nacionales, se dispone de capacidad para realizar pruebas moleculares en 23 de los 33 países de América Latina y el Caribe. La Organización Panamericana de la Salud (OPS; Oficina Regional de la OMS para las Américas) está trabajando para ampliar estas capacidades según sea necesario.

Se ha revisado la información clínica disponible para recomendar definiciones de casos provisionales (sospechoso, probable y confirmado, transmisión vertical).

Se ha creado un espacio de colaboración virtual a nivel regional para desarrollar analítica epidemiológica de la enfermedad.

Se han redactado y compartido protocolos de investigación genéricos para la caracterización de los resultados del embarazo en bebés de personas embarazadas expuestas a OROV.

Expertos de la OPS/OMS están brindando apoyo en países que están experimentando brotes. Las autoridades sanitarias locales y nacionales brasileñas han implementado las siguientes medidas de salud pública: Se han desarrollado acciones entomoepidemiológicas para identificar las principales especies vectoriales y el paisaje donde se reproducen, para cortar las cadenas de transmisión y lograr el control de la enfermedad en el menor tiempo posible.

Se mantiene la vigilancia en todas las Unidades Federativas del país. El Ministerio de Salud monitorea los casos y posibles muertes de Oropouche a través de la Sala Nacional de Arbovirus, en constante diálogo con las Unidades Federativas.

También se ha realizado monitoreo mediante visitas técnicas, investigación en sitio, búsqueda activa e investigación de vectores, apoyando la respuesta local de estados y municipios.

Tres grupos de investigación trabajan en la fiebre OROV. Uno se centra en la información de laboratorio, como el linaje del virus y las características genómicas. Otro está haciendo un seguimiento de las manifestaciones clínicas de los pacientes y el tercero está investigando el ciclo de la enfermedad en los mosquitos que la transmiten.

Evaluación de riesgos de la OMS

En la Región de las Américas, los brotes de la enfermedad del virus Oropouche se han producido principalmente en la región amazónica durante los últimos diez años. Con limitaciones geográficas, se han notificado casos de endemicidad persistente y brotes periódicos de OROV en comunidades rurales y urbanas de Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, Cuba, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Panamá, Perú y Trinidad y Tabago (7). El brote en curso pone de relieve la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica y entomológica y de reforzar las medidas preventivas en la población. Esto es crucial debido a la posible expansión del área de transmisión del virus y al creciente conocimiento del espectro de la enfermedad, incluidas posibles nuevas vías de transmisión y posibles nuevos vectores que podrían afectar tanto a la población general como a grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, sus fetos y los recién nacidos. Basándose en la información disponible, la OMS considera que el riesgo general que plantea este virus para la salud pública es alto a nivel regional y bajo a nivel mundial.

Consejos de la OMS

La proximidad de los lugares de cría de los mosquitos vectores a las viviendas humanas es un factor de riesgo importante para la infección por OROV. Las estrategias de prevención se basan en medidas de control contra los vectores artrópodos y en medidas de protección personal. Las medidas de control de los vectores se basan en la reducción de las poblaciones de mosquitos mediante el control de los lugares de cría, lo que se logra reduciendo el número de hábitats naturales y artificiales llenos de agua que sustentan las larvas de mosquitos, reduciendo así las poblaciones de mosquitos adultos alrededor de las comunidades en riesgo. Las medidas de protección personal se basan en la prevención de las picaduras de mosquitos mediante barreras mecánicas (mosquiteros), dispositivos repelentes de insectos, ropa tratada con repelentes y repelentes de mosquitos. Se ha demostrado que los insecticidas químicos como la deltametrina y la N,N-dietil-meta-toluamida (DEET) son eficaces para proporcionar protección contra las picaduras de las especies Culicoides y Culex . Dada su presentación clínica y considerando que ésta es la temporada actual del dengue en Centroamérica y el Caribe y de otras enfermedades transmitidas por vectores en la Región de las Américas, el diagnóstico de laboratorio es esencial para confirmar los casos, caracterizar el brote y monitorear las tendencias de la enfermedad. Por tratarse de un arbovirus emergente y poco identificado en las Américas, la detección de una muestra positiva y la confirmación de un caso requiere la utilización del Anexo 2 del RSI y su consecuente notificación a través de los canales establecidos del RSI. La OMS desaconseja aplicar ninguna restricción a los viajes o al comercio basándose en la información actual disponible sobre este evento. Más información Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Guía para la detección y vigilancia de arbovirus emergentes en el contexto de la circulación de otros arbovirus. 4 de mayo de 2024. Washington, DC: OPS/OMS; 2024. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/guias-para-la-deteccion-y-vigilancia-de-arbovirus-emergentes-en-el-contexto-de-circulacion-de-otros(link is external) Fuente. OMS

