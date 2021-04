VIS ANUNCIA EL COMIENZO DEL RODAJE DE KALLY’S MASHUP

La película, basada en la serie Kally’s Mashup de Nickelodeon, se rodará enteramente en la ciudad de Bogotá, Colombia

VIS, una división de ViacomCBS, confirmó el inicio de las grabaciones de la película Kally’s Mashup ¡Un cumpleaños muy Kally!, basada en la exitosa serie de Nickelodeon.

La película protagonizada por Maia Reficco, en el papel de Kally, y Alex Hoyer, como Dante, cuenta el alocado viaje que emprende la adolescente días antes de su cumpleaños. Los problemas comienzan cuando Kally conoce al ícono pop del momento, una estrella que todo lo que tiene de exitoso también lo tiene de seductor. Pero Dante no está dispuesto a perderla tan fácilmente. Mientras está pasando el mejor momento de su vida, Kally deberá decidir qué hacer con su carrera y su corazón.

El elenco de la película se completa con Saraí Meza (Tina), Celeste Sanazi (Stefi), Tom CL (Kevin), Johann Vera (Storm), Danielle Arciniegas (Wintir) y Carolina Ribon (Lisa).

El film está escrito por Peter Barsocchini, creador del éxito High School Musical y High School Musical 3 – Senior Year (2006-2020), y Adam Anders, conocido por el hit televisivo Glee (2009-2015), y el musical de Netflix, The Prom (2020) así como también el próximo Road to Bethlehem (2021). Anders también se desempeñará como Productor Musical Ejecutivo de la película supervisando la banda sonora de la película, tal como lo ha hecho durante las dos temporadas de la serie Kally’s Mashup en Nickelodeon Latinoamérica.

Kally’s Mashup ¡Un cumpleaños muy Kally!, que comenzó a rodarse el 29 de marzo en la ciudad de Bogotá, Colombia, es producida por VIS, Anders Media, 360Powwow y Laberinto como productor local. La producción cuenta con el incentivo fiscal del programa de FFC (Fondo Fílmico Colombia) impulsado por el Gobierno de Colombia.

La película estrenará este año en Nickelodeon Latinoamérica y estará disponible en Paramount+.

Introducido en 2018, ViacomCBS International Studios es una división de ViacomCBS Networks International que incluye la producción de contenidos para marcas y plataformas ViacomCBS, incluyendo Paramount+, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Channel 5, Network 10, VIS, Telefe, Ananey y Porta Dos Fundos y para terceros, así como ventas y distribución de producciones originales, coproducciones, formatos vendidos para adaptaciones locales y contenido prefascado. En 2020, VIS KIDS se lanzó para promover la expansión de la canalización global de contenido para niños del estudio. El contenido que ViacomCBS International Studios produce, abarca todos los géneros, desde la niñez hasta la acción y animación para adultos jóvenes y realities en vivo, así como telenovelas, dramas, formatos de comedia cortos y de larga duración y producciones de largometrajes.

