Vocabulario sobre Criptomonedas y Blockchain, los 100 principales términos que necesitas conocer

Blockchain (Cadena de bloques) : Una base de datos descentralizada y distribuida que registra transacciones en bloques enlazados cronológicamente, protegidos por criptografía.

Criptomoneda : Moneda digital que utiliza criptografía para asegurar transacciones y controlar la creación de nuevas unidades (ej. Bitcoin, Ethereum).

Bitcoin (BTC) : La primera criptomoneda descentralizada, creada en 2009 por Satoshi Nakamoto, basada en blockchain.

Ethereum (ETH) : Plataforma blockchain que permite ejecutar contratos inteligentes y tiene su propia criptomoneda, Ether.

Contrato inteligente (Smart Contract) : Programa almacenado en un blockchain que se ejecuta automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones.

Descentralización : Sistema donde no hay una autoridad central; el control se distribuye entre los nodos de la red.

Nodo : Cada computadora conectada a la red blockchain que valida y propaga transacciones.

Minado (Mining) : Proceso de validar transacciones y agregarlas al blockchain resolviendo problemas matemáticos, recompensado con criptomonedas.

Hash : Función criptográfica que convierte datos en una cadena única de longitud fija, usada para asegurar bloques.

Clave privada : Código secreto que permite a un usuario acceder y gestionar sus criptomonedas.

Clave pública : Dirección compartida derivada de la clave privada, usada para recibir criptomonedas.

Wallet (Billetera) : Software o dispositivo físico que almacena claves privadas y públicas para gestionar criptomonedas.

Token : Unidad digital creada en una blockchain existente (como Ethereum), que puede representar activos o derechos.

ICO (Initial Coin Offering) : Oferta inicial de monedas, un método de financiación donde se venden tokens para recaudar fondos.

DeFi (Finanzas Descentralizadas) : Ecosistema de aplicaciones financieras basadas en blockchain sin intermediarios tradicionales.

Gas : Tarifa pagada en Ethereum para ejecutar transacciones o contratos inteligentes.

Proof of Work (PoW) : Mecanismo de consenso donde los mineros resuelven problemas para validar transacciones (usado por Bitcoin).

Proof of Stake (PoS) : Mecanismo de consenso donde los validadores apuestan criptomonedas para confirmar transacciones (usado por Ethereum 2.0).

Fork (Bifurcación) : Cambio en el protocolo de una blockchain que crea dos versiones: una suave (soft fork) o dura (hard fork).

HODL : Término slang para «hold on for dear life», que significa conservar criptomonedas a largo plazo en lugar de venderlas.

Exchange (Intercambio) : Plataforma para comprar, vender o intercambiar criptomonedas (ej. Binance, Coinbase).

Stablecoin : Criptomoneda vinculada a un activo estable, como el dólar (ej. USDT, USDC).

NFT (Token No Fungible) : Token único que representa propiedad de un activo digital, como arte o coleccionables.

Satoshi : La unidad más pequeña de Bitcoin (1 BTC = 100 millones de satoshis).

Halving : Evento en Bitcoin donde la recompensa por minar un bloque se reduce a la mitad, ocurriendo cada 210,000 bloques (aproximadamente cada 4 años).

Airdrop : Distribución gratuita de criptomonedas o tokens, generalmente como estrategia de marketing o para recompensar a usuarios.

Altcoin : Cualquier criptomoneda alternativa a Bitcoin (ej. Litecoin, Ripple, Cardano).

Atomic Swap : Intercambio directo de una criptomoneda por otra entre blockchains diferentes sin intermediarios.

Block Height (Altura del bloque) : Número que indica la cantidad de bloques en una blockchain desde el bloque génesis.

Bloque Génesis : El primer bloque de una blockchain, que marca su inicio.

Cold Storage (Almacenamiento en frío) : Método de guardar claves privadas offline (ej. en papel o un dispositivo USB) para mayor seguridad.

Consensus (Consenso) : Acuerdo entre nodos de una blockchain sobre el estado de la red y la validez de las transacciones.

Cross-Chain : Tecnología que permite la interoperabilidad entre diferentes blockchains.

DApp (Aplicación Descentralizada) : Aplicación que opera en una blockchain sin un servidor central (ej. juegos o plataformas DeFi).

Difficulty (Dificultad) : Nivel de complejidad de los problemas matemáticos que los mineros deben resolver en el minado.

Double Spending (Doble gasto) : Problema en el que alguien intenta gastar la misma criptomoneda dos veces, prevenido por el blockchain.

Dust : Cantidad insignificante de criptomoneda que queda en una wallet, a menudo no rentable de mover por las tarifas.

Faucet (Grifo) : Sitio o aplicación que regala pequeñas cantidades de criptomonedas para promover su uso.

Fiat : Moneda tradicional emitida por gobiernos (ej. USD, EUR), usada como referencia en exchanges.

Fork Replay Attack : Ataque donde una transacción válida en una cadena bifurcada se replica en otra para robar fondos.

KYC (Know Your Customer) : Proceso de verificación de identidad requerido por algunos exchanges para cumplir regulaciones.

Layer 2 : Soluciones construidas sobre una blockchain para mejorar su escalabilidad (ej. Lightning Network para Bitcoin).

Market Cap (Capitalización de mercado) : Valor total de una criptomoneda, calculado como precio x suministro circulante.

Merkle Tree (Árbol de Merkle) : Estructura de datos que organiza transacciones en un bloque para verificarlas eficientemente.

Multisig (Firma múltiple) : Sistema que requiere varias claves privadas para autorizar una transacción, aumentando la seguridad.

Oráculo : Servicio que conecta blockchains con datos externos (ej. precios o clima) para usarlos en contratos inteligentes.

P2P (Peer-to-Peer) : Comunicación directa entre usuarios sin intermediarios, base de las redes blockchain.

Pump and Dump : Esquema donde se infla artificialmente el precio de una criptomoneda para luego venderla y desplomar su valor.

Sharding : Técnica de dividir una blockchain en fragmentos para procesar transacciones más rápido y mejorar la escalabilidad.

Whale (Ballena) : Persona o entidad que posee una gran cantidad de criptomonedas, capaz de influir en el mercado.

51% Attack (Ataque del 51%) : Cuando un actor controla más del 50% de la potencia de minado de una red, pudiendo manipular transacciones.

Address (Dirección) : Cadena única de caracteres que identifica una wallet para enviar o recibir criptomonedas.

Bear Market (Mercado bajista) : Periodo prolongado de caída en los precios de las criptomonedas.

Bull Market (Mercado alcista) : Periodo prolongado de aumento en los precios de las criptomonedas.

Burn (Quema) : Proceso de destruir permanentemente una cantidad de criptomonedas para reducir el suministro total.

Chain Split (División de cadena) : Separación de una blockchain en dos versiones distintas, generalmente tras un hard fork.

Circulating Supply (Suministro circulante) : Cantidad de monedas o tokens de una criptomoneda disponibles en el mercado.

Crypto Winter (Invierno cripto) : Fase prolongada de bajos precios y poca actividad en el mercado cripto.

DAO (Organización Autónoma Descentralizada) : Entidad gestionada por contratos inteligentes y reglas codificadas en una blockchain.

DEX (Exchange Descentralizado) : Plataforma de intercambio de criptomonedas que opera sin intermediario central (ej. Uniswap).

Dust Attack (Ataque de polvo) : Envío de pequeñas cantidades de cripto a muchas direcciones para rastrear wallets y desanonimizar usuarios.

FOMO (Fear of Missing Out) : Miedo a perderse una oportunidad, que lleva a compras impulsivas en alzas de precios.

FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) : Táctica de difundir miedo, incertidumbre y duda para bajar el precio de una criptomoneda.

Gas Limit (Límite de gas) : Cantidad máxima de gas que un usuario está dispuesto a gastar en una transacción en Ethereum.

Governance Token (Token de gobernanza) : Token que otorga a su poseedor derechos de voto en decisiones de un proyecto blockchain.

Hot Wallet (Billetera caliente) : Wallet conectada a internet, más práctica pero menos segura que el cold storage.

Liquidity Pool (Piscina de liquidez) : Fondo de tokens bloqueados en un contrato inteligente para facilitar intercambios en DeFi.

Mainnet : Red principal de una blockchain donde las transacciones son reales y tienen valor económico.

Mnemonic Phrase (Frase mnemónica) : Secuencia de palabras que sirve como respaldo para recuperar una wallet.

Nonce : Número usado solo una vez en el minado para generar hashes únicos en Proof of Work.

Paper Wallet (Billetera de papel) : Documento físico con claves públicas y privadas impresas, usado para cold storage.

Private Blockchain (Blockchain privada) : Blockchain restringida donde solo ciertos participantes tienen acceso (ej. usada por empresas).

Sidechain : Blockchain secundaria conectada a una principal para procesar transacciones específicas y aliviar la carga.

Testnet : Red de prueba de una blockchain donde los desarrolladores experimentan sin usar criptomonedas reales.

Yield Farming (Agricultura de rendimiento) : Práctica de prestar o apostar criptomonedas en DeFi para obtener ganancias.

ABI (Application Binary Interface) : Interfaz que define cómo interactuar con un contrato inteligente, especificando funciones y parámetros.

Automated Market Maker (AMM) : Protocolo en DeFi que usa algoritmos (no libros de órdenes) para facilitar intercambios de tokens (ej. Uniswap).

Collateral (Colateral) : Activo depositado en un protocolo DeFi como garantía para pedir préstamos o participar en ciertas operaciones.

Composability (Componibilidad) : Capacidad de combinar contratos inteligentes como bloques de construcción para crear aplicaciones más complejas en DeFi.

Cross-Chain Bridge (Puente entre cadenas) : Mecanismo que permite transferir tokens o datos entre blockchains para usarlos en DeFi.

dToken : Token que representa una posición en un protocolo DeFi, como deuda o participación en un pool.

Decentralized Lending (Préstamos descentralizados) : Sistema DeFi donde usuarios prestan o toman prestadas criptomonedas sin bancos (ej. Aave).

EVM (Ethereum Virtual Machine) : Entorno virtual donde se ejecutan los contratos inteligentes en Ethereum.

Flash Loan (Préstamo relámpago) : Préstamo sin colateral en DeFi que debe devolverse en la misma transacción, usado para arbitraje o ataques.

Front-Running : Práctica donde alguien adelanta una transacción (ej. en un AMM) para beneficiarse antes que otros, explotando la transparencia del blockchain.

Gas Optimization (Optimización de gas) : Técnicas para reducir el costo de ejecutar contratos inteligentes en Ethereum.

Impermanent Loss (Pérdida impermanente) : Pérdida temporal de valor para proveedores de liquidez en AMM debido a cambios en los precios de los tokens.

Lending Pool (Piscina de préstamos) : Fondo común en DeFi donde los usuarios depositan activos para prestar y ganar intereses.

Liquid Staking : Proceso de apostar criptomonedas en PoS y recibir un token líquido que representa esa apuesta (ej. stETH).

Liquidity Provider (Proveedor de liquidez) : Usuario que deposita tokens en un pool de liquidez para facilitar intercambios y ganar comisiones.

Oracle Manipulation (Manipulación de oráculos) : Ataque donde se altera la fuente de datos externa de un contrato inteligente para beneficiarse.

Overcollateralization (Sobrecolateralización) : Requisito de depositar más valor en colateral que el monto del préstamo en protocolos DeFi.

Reentrancy Attack (Ataque de reentrada) : Vulnerabilidad en contratos inteligentes donde un atacante llama repetidamente una función antes de que termine su ejecución.

Slippage (Deslizamiento) : Diferencia entre el precio esperado y el precio final de una transacción en DeFi, debido a cambios de liquidez.

Smart Contract Audit (Auditoría de contratos inteligentes) : Revisión de código por expertos para detectar vulnerabilidades antes del despliegue.

Solidity : Lenguaje de programación más usado para escribir contratos inteligentes en Ethereum.

Staking Pool : Grupo donde usuarios combinan sus criptomonedas para participar en Proof of Stake y compartir recompensas.

Synthetic Asset (Activo sintético) : Token en DeFi que replica el valor de un activo del mundo real (ej. acciones o oro) sin poseerlo físicamente.

Total Value Locked (TVL) : Valor total de los activos bloqueados en un protocolo DeFi, usado como métrica de su tamaño y popularidad.

Wrapped Token : Versión tokenizada de una criptomoneda que permite su uso en otra blockchain (ej. WBTC es Bitcoin envuelto para Ethereum).

