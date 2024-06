Volcán estrena ‘Ceros & Unos’, un álbum enérgico, introspectivo y psicodélico

Luego de lanzar los sencillos ‘Ver tus ojos mirándome’, ‘La ciencia de los sueños’, ‘Todos los perros van al cielo’, ‘01001’ y ‘Alma y olvido’, la banda de rock colombiana Volcán estrena su 3er álbum de estudio ‘Ceros & Unos’.

‘Ceros & Unos’ es un álbum que habla sobre la vida y la muerte desde varias perspectivas, no solo desde lo físico y terrenal, sino desde los nuevos inicios, las reconexiones, los cambios y las distintas muertes que vivimos a lo largo de la vida, además de abordar la vida desde la evolución natural del ser humano, cómo nos transformamos en una nueva persona a través de las experiencias que vivenciamos. El todo y la nada. Desde el lenguaje binario el cero presenta la falta de información y el uno representa que hay información, todo se puede representar en función de ausencia y presencia, por eso el nombre del álbum.

«Durante el proceso de este álbum notamos un crecimiento musical, una mayor conexión con el público y la energía entre los integrantes de la banda, además, hemos logrado llevar el proyecto a un nivel más sólido, sumando las experiencias para potenciar el sonido y el alcance de Volcán en la escena musical», comenta la banda.

«Las 12 canciones del álbum narran la sensación de ruta en la vida del ser humano, aceptando la muerte como parte de la vida. Volcán quiere compartir esta placa discográfica para establecerse como un proyecto musical sólido y relevante, incentivando a la escena alternativa como un espacio importante dentro de la industria musical nacional», agrega el grupo.

‘Ceros & Unos’ de Volcán es la exploración de un sonido enérgico y vintage, mezclado con tintes modernos, además recoge las influencias que David Ospina (voz, guitarra y producción), José Hernández (bajo, coros y dirección creativa), Sebastián Fuentes (guitarra, coros y colágeno) y Rodrigo Canal (batería y gestión) han escuchado durante toda su vida. El grupo llega a este sonido con influencias de sus artistas favoritos y música de los años setenta como Gang of four y Richard Hell and the Voidoids, un poco de The Misfits y algo del soul con instrumentación de cuerdas y vientos.

Volcán le canta en ‘Ceros & Unos’ a los sueños y la realidad en ‘La ciencia de los sueños’, explora el punk psicodélico en ‘01001’, describe como ensueño el sencillo ‘Fácil llorar, difícil reír’, denomina como una misión la canción ‘Se apaga el aliento’, habla de sueños invertidos en ‘Anarquía en celofán’, de contemplación y descanso en ‘Navegante’, se inspira en el amanecer en ‘Dame lumbre’, en el amor y los viajes en el tiempo en ‘Ver tus ojos mirándome’, le canta a las conexiones interdimensionales en ‘Todos los perros van al cielo’, a las experiencias eclécticas en ‘Esmeralda’, a la búsqueda en ‘Alma y olvido’ ft Los Balcones Amarillos, y a una playita ilógica en ‘Absurdo por ahora’.

Para Volcán, «es un disco hecho para escuchar en momentos de agradecimiento y apertura, en especial en días introspectivos. Todo depende del mood, pero lo ideal sería escucharlo mientras se experimenta la conexión con uno mismo. Este álbum es para recibir la vida y la muerte porque no tienen tiempo».

La portada del disco fue ilustrada por el artista bogotano Sako Asko como una interpretación visual del contenido musical y lírico del álbum. La producción, mezcla y master en cinta magnética se hizo en Brona Records.

‘Ceros & Unos’ de Volcán viene acompañado del sencillo destacado ‘Navegante’, una canción de amor y contemplación, su sonido es perfecto para un momento de relajación y espiritualidad; también tiene un toque tranquilo y sensual.

Volcán tiene como objetivo principal para el segundo semestre del año promocionar el nuevo álbum a través de un tour nacional de 9 fechas en donde visitarán: Bogotá, Tunja, Pereira, Cali, Pasto, Ipiales, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. La gira comenzará a finales de junio con un show en Bogotá que será el 28 de junio en Ace of Spades y en Tunja que será el 29 de junio en Loop Club.

«‘Ceros & Unos’ es la celebración de los primeros 5 años de la banda en busca de una consolidación, además conecta de principio a fin con la realidad de todo ser humano. Nadie es ajeno a la vida o la muerte, todos hemos experimentado cosas de las que habla y proyecta este disco», concluye Volcán.

Volcán estrena ‘Ceros & Unos’, un álbum enérgico, introspectivo y psicodélico was last modified: by