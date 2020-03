Voluntariado de EPA reacondicionó sede de la Casa Hogar “Madre Teresa de Calcuta” en Caracas

27 colaboradores realizaron labores de mantenimiento y recuperación de espacios para brindarles mejor calidad de vida a los niños

Comprometidos con el bienestar social, un grupo de colaboradores de EPA desarrolló una jornada de voluntariado por medio del programa “Manos Epanas” en la sede de la “Casa Hogar Madre Teresa de Calcuta, de la Fundación El Buen Samaritano”, con el propósito de mejorar el espacio donde los niños, con condiciones especiales, habitan y reciben la atención y cuidados que merecen.

Enmarcados en la razón de ser como empresa: “Mejores hogares para Mejores Ciudadanos”, 27 colaboradores de la Tiendas de Los Ruices, San Martín, Los Próceres, Chacaito y Baruta, se sumaron a la actividad que se llevó a cabo este miércoles 11 de marzo y en la cual realizaron reparaciones y reacondicionamiento de la Fundación ubicada en San Bernardino, Distrito Capital.

Durante la jornada, que forma parte del programa “Ayudar es Voluntario”, los participantes caracterizados por su sensibilidad y compromiso hacia quienes más lo necesitan, hicieron reparaciones de puertas y baños, labores de pintura, colocación de lámparas y luminarias tanto interna como externamente, así como limpieza en general.

De esta manera, EPA demuestra, una vez más, la responsabilidad que tiene con las comunidades vecinas, enfocada en tenderles una mano para acondicionar espacios que generen mejor calidad de vida a los ciudadanos.

En esta oportunidad, el beneficio fue directamente para la “Casa Hogar Madre Teresa” que atienden y resguarda a 12 niños y adolescentes, con el propósito de garantizarle educación y atención a sus requerimientos básicos, como el desarrollo psico-social integral para una vida sana y con oportunidades.

La directora de la Casa Hogar Madre Teresa de Calcula de la Fundación El Buen Samaritano, Josefina Posada demostró gratitud por el apoyo recibido. “Estamos muy agradecidos del aporte que nos está haciendo EPA con todo el personal porque realmente era una gran necesidad que teníamos de embellecer la casa, y arreglar muchas cosas de infraestructura que teníamos pendiente y que por la misma situación de ser una unidad de atención sin fines de lucro se nos estaba haciendo muy cuesta arriba”, expresó.

Por último, es de resaltar que “Ayudar es Voluntario”, es un programa de Acción Social, a través del cual los colaboradores de EPA ejecutan acciones de manera voluntaria para realizar mejoras en determinado entorno.

