Volvió a Maracaibo La Chivirumba.

Maracaibo, 8 de diciembre de 2022 | Prensa Corzutur

Este miércoles las calles de Maracaibo fueron testigos del retorno de La Chivirumba, la forma más divertida de recorrer la capital zuliana, un servicio turístico que impulsa la Gobernación del estado Zulia a través de la Corporación Zuliana de Turismo (Corzutur), en alianza con la empresa privada y que busca ofrecer a propios y turistas una alternativa para la sana recreación y entretenimiento.

Gladys Socorro, presidente de Corzutur, explicó que este servicio turístico busca resaltar los espacios más hermosos de la capital zuliana, con recorridos en diversas rutas que llevarán alegría a todos los usuarios.

“Gracias al apoyo del sector privado estamos retomando el servicio de La Chivirumba, una de las opciones para disfrutar de la vida nocturna de Maracaibo de una manera diferente en compañía de los amigos más cercanos y familiares. Estamos muy contentos por esta nueva opción que le ofrecemos a los zulianos y en especial a nuestros visitantes”, expresó Socorro.

La Chivirumba salió desde el Centro Comercial Lago Mall, recorrió la Avenida 4 Bella Vista y llegó hasta “La tienda de Marucha”, café, teatro y museo (Sede de Fundrama), donde Marucha Boscán, una de las Señoras de Maracaibo, recibió a los visitantes y disfrutaron de una refrescante bebida con mucho humor y amor zuliano.

Lcdo. Jorge Berrueta R.