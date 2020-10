“En Tus Manos” es el nombre de su nuevo tema

Alfonso Hernández, el músico venezolano radicado en Argentina, vuelve con un nuevo lanzamiento musical de Jauuar. “En Tus Manos”, es el nuevo sencillo promocional de este proyecto que se encuentra disponible desde YA en todas las plataformas digitales; este tema será acompañado con un video que saldrá a mediados de este mes de Octubre.

Identificado con sus sonidos como Rock “Exótico Chill”, En Tus Manos, es el tema perfecto para completar tu playlist rockero. Con letra y música de Alfonso Hernández, fue grabado en Estudio Nave y producido por Jauuar, Manuel Chaplin, junto al mix y master de Tomas Vigo.

Jauuar está conformado por Alfonso Hernández [música, letra, voz, guitarra], Enrique Pérez [bajo y arreglos], Margarita Ruben [voz, percusión, arreglos], Hector Miranda [guitarra y arreglos] y Diego Molina [batería y percusión]. Una banda que recordamos siempre por sus intensos temas cargados de una ejecución musical impecable.

Alfonso nos comenta que, “…En Tus Manos, habla de la entrega del amor, del manejo de las emociones que emergen de nuestro ser cuando se está en la pasión gloriosa…”. Jauuar nos presenta una nueva cara esperanzada, que ha encontrado un amor que le ha dado respiro y que con su abrumadora influencia colorea la vida con renovada energía y melodía.

Jauuar se une al orquestado lanzamiento de música de la casa creativa PANDORA. PRONTO tendremos más noticias sobre este colectivo que apenas inicia su recorrido.

ndp

Vuelve el Rock Exótico Chill de Jauuar was last modified: by

En : Gente