Vuelve La banda venezolana Malanga

La banda venezolana Malanga prepara su regreso. Se confirmó que en muy pocos días será el lanzamiento oficial de un nuevo tema de esta querida banda caraqueña que marcó a toda una generación con temas que siguen siendo parte del playlist de muchos venezolanos alrededor del mundo. Este viernes 23 de octubre de 2020 todos recibiremos una dosis de MALANGA, incluso puedes pre-salvar su nuevo tema ingresando a este link https://ditto.fm/tal-vez-malanga

Con una carrera musical envidiable, Malanga sorprende con un anuncio que deja a todos sus seguidores con ganas de descubrir y saber más acerca de su nuevo tema. Los músicos adelantaron que la canción se llama “Tal Vez” y que estará disponible en muy pocos días.

Luego de 8 años sin componer juntos, los fans esperan con ansias este regreso. En el 2019, sus seguidores fueron sorprendidos con una serie de shows acústicos donde Aristides Barbella [vocalista] y Chapis Lasca [bajista], dejaron abierta la posibilidad de un posible regreso. Pero fue en el Cúsica Fest 2019, que sus seguidores enloquecieron ante el anuncio de la presentación en vivo de toda la banda. Este último encuentro, marcó por completo los rumbos de la agrupación y hoy recibimos la noticia de un nuevo lanzamiento.

La invitación es para que estén muy atentos del cantante Arístides Barbella, el baterista Juan Luciow, el guitarrista Rudy Pagliuca y el bajista Chapis Lasca, porque este mes de OCTUBRE definitivamente tendremos nueva temporada junto a @malangaoficial.

