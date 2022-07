«Vuelvo a caer»: propuesta musical del artista Joel Poe

Miami, FL, (@MinayaPR) «Vuelvo A Caer» es la nueva propuesta musical del artista Joel Poe, quien ha logrado en poco tiempo posicionarse dentro del mercado musical gracias a su talento y estilo.

«Vuelvo a Caer», compuesta en colaboración con Mr. Vla como productor musical y distribuida mundialmente por LAUM Music, constituye el debut de Joel Poe en el mercado hispanoparlante y es la antesala a su primer EP de 7 canciones aún sin titulo definido, puesto a salir consecutivamente en el mes de septiembre.

El EP tendrá canciones pop, pop-rock, dark pop en el estilo de Billie Eilish al igual que un tema Pop electrónico en el estilo de SIA y David Guetta, y contará con 2 canciones en inglés, 4 en español y 1 en ambos idiomas.

Joel Poe tiene un estilo visual influenciado por la tendencia Emo. Incursionando en el género de música pop en el estilo de artistas como Rauw Alejandro, J Balvin, CNCO, entre otros, manteniendo a la vez una mezcla única influenciada por artistas como Avril Lavigne y Machine Gun Kelly tanto visual como musicalmente.

Cuenta con una larga presencia de fans en las redes sociales: 320,000 Facebook, 140,000 en Instagram y 200,000 en Tik Tok que ha logrado gracias a interpretar grandes canciones que lo han hecho viral.

Biografía

Joel Poe es cantautor, pianista y compositor. Alumno del gran maestro cubano Jorge Luis Prats considerado el mejor pianista cubano del siglo XX y principios del siglo XXI.

A los 13 años de edad es captado para continuar sus estudios en Europa, específicamente España e Italia.

A los 17 años de edad se convierte en el primer cubano en recibir los premios «Premier Young Artist Award», «Faculty Award» y «Founder Scholars Award» por la Universidad de Indiana Bloomington Jacobs School of Music donde culminó sus estudios.

Actualmente radicado en Miami, Florida, Joel Poe se desarrolla como cantautor, pianista y compositor en los géneros de Pop, Pop-rock y Urbano. Debutando en el mercado de habla hispana con el single «Vuelvo a Caer».