Tráiler de The Matrix: Resurrection

Warner Bros., compañía productora de ‘The Matrix: Resurrection‘, publicó este jueves en su canal de YouTube el primer tráiler de la nueva película de la saga, que se estrenará en los cines en EE.UU. y en la plataforma HBO Max el próximo 22 de diciembre.

Warner Bros presenta el Tráiler de The Matrix: Resurrection was last modified: by

En: Gente