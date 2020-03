Werner Gutiérrez : GADEMA, gremio ganadero de pasado exitoso e infinito futuro

Hoy, 17 de marzo, la Sociedad Civil Ganaderos de Machiques (GADEMA), arriba a su 58 aniversario. Esta organización gremial “nace con la inquietud de crear y construir una organización local” dedicada a promocionar y defender la ganadería en el Municipio Machiques de Perijá, entidad ubicada en la costa occidental del estado Zulia.

Transcurrían en Venezuela los primeros años luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y se daban los primeros pasos para construir las nuevas instituciones que debían darle soporte a la democracia desde el sector agropecuario. Ocurriría así en el mismo año, en la ciudad de Valencia, la transformación de la Asociación Nacional de Ganaderos en la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (FEDENAGA).

Para aquel momento histórico según nos relata Carmelo Contreras, fundador y expresidente de FEDENAGA, en el Zulia la producción ganadera estaba concentrada en Machiques de Perijá, La Villa del Rosario y la población de Carrasquero, no existiendo para aquellos años lo que hoy se conoce como el emporio ganadero del Sur del Lago de Maracaibo, tierras que para ese entonces, eran dedicadas al cultivo de la caña de azúcar.

Gracias al empuje de un grupo de jóvenes productores, grandes visionarios, integrado por “Ángel Martínez, Arnoldo Martínez, Melecio Rodríguez, Tirzo Vargas, Remigio Quivera, Miguel Rincón, Clodulfo Márquez, Luis Martínez, Aulo Gutiérrez, Nectario Márquez, Luis Méndez, Celio Martínez, José Trinidad Romero, José Meleán, Elías Useche, Alfonso Márquez García, Román Romero, Filomidas Romero, Heli Romero, Daniel Gutiérrez, Armedo Romero, Ángel Romero, Joaquín Márquez, Hernando Lozano y Emiro Chourio” se conformó en aquel momento está sociedad civil, que vendría a darle un especial empuje a un proceso por demás exitoso que lograría consolidar alrededor de la Sierra de Perijá, región fronteriza con Colombia, una zona de desarrollo de la ganadería tropical de doble propósito, modelo para el mundo.

El Zulia tuvo el orgullo de ocupar el primer lugar como estado productor de leche en Venezuela según el censo agrícola 2008, teniendo en Machiques de Perijá, el principal municipio productor del país. Esta jurisdicción aportaba el 30 % de la producción nacional de leche y 20 % de la carne. Existen registros que confirman que esta entidad llego a arrimar sobre el millón de litros de leche, ordeñados diariamente de las ubres del selecto rebaño machiquense, a las plantas procesadoras locales.

En este municipio se constituiría un verdadero emporio agroindustrial representado por grandes empresas como Lactuario de Perijá, ILAPECA, CAMPROLAC entre otras, y diversas queseras artesanales, que procesaban para el consumo en el país, la leche de toda la zona. Se levanta también en esta región el Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá, C. A. (FRICAPECA), llegando a procesar en su mejor momento, sobre las 600 reses diarias, siendo considerado en sus inicios el más grande y moderno de Latinoamérica.

Aquellos grandes logros aún frescos están en la memoria del orgullo regional. Pese a la significativa merma en la producción de leche y carne que ha ocurrido ocasionada por la destrucción durante veinte años del Socialismo del Siglo XXI, gracias al tesón y apego a los principios y valores heredados de aquellas primeras generaciones, a quienes ha correspondido dirigir los destinos de GADEMA han logrado mantener al sector de pie frente a sus unidades de producción pese a la presencia de delincuencia, guerrilla y paramilitarismo; invasiones y confiscaciones de tierras; absurdos controles de precios; ausencia de agroinsumos y maquinaria agrícola, eliminación del crédito agrícola, entre tantas otras dificultades.

Aquel grupo originario que conformó la Sociedad Civil Ganaderos de Machiques, capaz de liderizar el paro lechero en el año 1963 durante el gobierno de Rómulo Betancourt, supo heredar en sus hijos y nietos la sangre emprendedora y rebelde del ganadero machiquense. El nuevo liderazgo gremial agropecuario local, regional y nacional es descendiente de aquellos visionarios que fundaron GADEMA, soportada sobre sólidas bases que le permitieron con el paso del tiempo, consolidarse como referencia nacional e internacional del gremio ganadero.

En los próximos días asumirá la presidencia de GADEMA Román Romero, joven formado en las mejores universidades del mundo, y nieto del primer presidente que tuvo esta organización, de igual nombre, Román Romero. Ejemplo que se repite en diversas organizaciones del gremio agropecuario nacional, siendo una fiel muestra que la ganadería venezolana es una forma de vida, que se hereda de generación en generación, y a la cual no se va a renunciar jamás.

En cada amanecer despuntan en sus campos las más diversas iniciativas que buscan sortear el mal momento que vivimos, manteniendo la mirada fija en los nuevos horizontes que pronto lograremos alcanzar. Tengo plena y absoluta confianza que seremos capaces de apartar del cielo machiquense, los oscuros nubarrones, y bajo un nuevo modelo político, económico y agrícola veremos reverdecer sus potreros, se multiplicaran sus rebaños y la prosperidad retornará a estas tierras perijaneras.

La Sociedad Civil Ganaderos de Machiques continuará siendo el faro que ilumina los senderos que nos conducirán a la recuperación y crecimiento de la ganadería nacional, rubro prioritario para la economía y alimentación del venezolano. Este bendecido rincón del Zulia, le reafirma su voluntad al país, que seguirán luchando, defendiendo sin desmayo su derecho a producir MAS LECHE, MAS QUESO, MAS CARNE, CON SABOR A VENEZUELA.

Ing. Agr. M. Sc. Werner Gutiérrez Ferrer

Profesor y Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

@WernerGutierrez

En : Opinión