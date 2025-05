West Ham United, Los Hammers de Stratford: Una Historia de Tradición Obrera

El West Ham United Football Club, fundado en 1895 como Thames Ironworks FC, tiene una historia profundamente ligada a la clase trabajadora del East End de Londres. Tras cambiar su nombre a West Ham United en 1900, el club forjó una identidad de tenacidad, espíritu comunitario y un estilo de juego apasionado. Conocidos como «The Hammers» (Los Martillos), el West Ham ha mantenido una presencia constante en el fútbol inglés, con momentos de gloria y una afición leal y ruidosa.

Entrenador Actual

El entrenador actual del West Ham United es el español Julen Lopetegui. Designado en mayo de 2025, Lopetegui llega al London Stadium con una reputación de ser un técnico tácticamente inteligente y con experiencia en dirigir equipos de alto nivel. Su llegada genera expectativas de un nuevo enfoque y la búsqueda de una mayor consistencia en el rendimiento del equipo.

Capitán y Equipo Actual

El capitán actual del West Ham United es el mediocampista inglés Declan Rice. Un jugador de talento excepcional y un líder natural, Rice personifica la calidad y la ambición del equipo. Su presencia en el centro del campo es fundamental para el West Ham.

El equipo actual del West Ham United para la temporada 2025-2026, bajo la dirección de Julen Lopetegui, presenta una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes promesas que buscan consolidar al equipo como un contendiente en la Premier League:

Porteros: Alphonse Areola, Łukasz Fabiański

Defensas: Kurt Zouma, Nayef Aguerd, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell, Vladimír Coufal, Emerson Palmieri, Thilo Kehrer

Centrocampistas: Declan Rice, Tomáš Souček, Lucas Paquetá, Jarrod Bowen, Saïd Benrahma, Pablo Fornals, Manuel Lanzini

Delanteros: Michail Antonio, Gianluca Scamacca, Danny Ings

Estadio

El hogar del West Ham United es el London Stadium, ubicado en Stratford, al este de Londres. Inaugurado en 2012 para los Juegos Olímpicos de Londres, el estadio se convirtió en la sede del West Ham en 2016, reemplazando al histórico Boleyn Ground (Upton Park). Con una capacidad de más de 62,000 espectadores, el London Stadium ofrece instalaciones modernas y busca construir una atmósfera tan intensa como la de su predecesor.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas

El West Ham United cuenta con una historia de logros importantes, aunque sus títulos de liga son más limitados:

Títulos Nacionales:

FA Cup (3): 1963–64, 1974–75, 1979–80

1964 (compartido) Football League Second Division (2): 1957–58, 1980–81

Títulos Europeos:

UEFA Cup Winners’ Cup (1): 1964–65

1964–65 UEFA Intertoto Cup (1): 1999

Clasificaciones Europeas Recientes:

El West Ham United ha participado en la UEFA Europa League en varias ocasiones, llegando a semifinales en la temporada 2022-2023.

Bajo la dirección de Julen Lopetegui y con Declan Rice como capitán, el West Ham United busca construir sobre sus recientes participaciones europeas y consolidarse como un equipo competitivo en la Premier League. Con una afición apasionada y una historia ligada a la lucha y la determinación, los Hammers aspiran a un futuro de éxitos en el London Stadium.

