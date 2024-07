WhatsApp CRM: Revoluciona comunicación y ventas con una herramienta

Dentro de cualquier empresa existen dos áreas fundamentales para su operatividad, las ventas y las comunicaciones externas. Ambas responsabilidades se relacionan porque requieren de una buena atención al cliente para consolidar el éxito de la empresa.

Quizás lo que no sabes es que con tu cuenta de WhatsApp Business puedes gestionar tanto el proceso de ventas como las interacciones con tus clientes con efectividad e inmediatez, siempre y cuando tengas también una integración con una herramienta CRM .

Si aún no tienes una estrategia sólida para manejar la atención de tus clientes y gestionar tus procesos de venta, te recomendamos que sigas leyendo esta información porque aprenderás los beneficios de WhatsApp CRM y cómo te ayudarán a llevar a tu empresa directamente a la cima del éxito.

¿En qué consiste un sistema CRM?

Un CRM se refiere a las siglas de Customer Relationship Management o gestión de relaciones con los clientes. Esta solución se ha convertido en una opción fundamental para todas aquellas empresas que buscan mejorar estratégicamente sus comunicaciones de cara al público y a la par incrementar sus tasas de conversión.

Funciona con una integración para WhatsApp por eso es un sistema eficiente a la hora de gestionar los contactos y las conversaciones que llegan a la plataforma, a su vez automatizar ciertas tareas y respuestas que suelen ser desempeñadas de forma manual por los asesores de venta.

6 beneficios de un software CRM para empresas

Optimiza el desempeño del equipo de ventas

Por si no lo sabes un CRM para WhatsApp no solo tiene beneficios para los clientes, también cuenta con ventajas que pueden ser aprovechadas por tus agentes de venta. Pues con la integración de este software contarán con funcionalidades prácticas como la asignación automática de chats y métricas de seguimiento de gestión para medir el desempeño del departamento.

Mejora la experiencia de compra

Al utilizar la plataforma de WhatsApp dentro del CRM, podrás proporcionar a tus clientes un soporte inmediato a sus consultas, inquietudes o incluso en la recomendación de un producto o servicio específico que pueda ser de su interés. Esta asistencia inmediata hará que tus consumidores tengan una experiencia satisfactoria y agradable a la hora de finalizar la compra.

Aumento en ventas y en ganancias

Una herramienta CRM tiene la capacidad de brindarte un potencial increíble para incrementar las ventas de tu negocio, esto es gracias a las múltiples funciones para captar y atender leads con efectividad, así como el uso de embudos de venta para transformar oportunidades de contacto con los clientes en compras exitosas que generen más ganancias a corto, mediano y largo plazo.

Atención personalizada y cercana

La posibilidad de personalizar la atención y los mensajes para tus clientes potenciales es otra ventaja que podrás disfrutar con un CRM. Conocer las necesidades y preferencias de los usuarios será la base de estas interacciones cercanas pero dinámicas que potencian la fidelidad de los compradores en el tiempo.

Conversaciones centralizadas en una sola plataforma

Con un CRM dentro de tu marca no tendrás que preocuparte por los mensajes que recibes de las redes sociales, los mensajes de texto o los chats; tendrás a tu disposición y la de tu equipo todas esas conversaciones con clientes para una gestión más eficiente de los tiempos de respuesta.

Decisiones estratégicas en función de los datos

Por último pero no menos importante, podrás acceder a información analítica sobre la satisfacción de los usuarios con la atención, revisar los tiempos de respuesta del equipo y las estadísticas de conversión en un periodo determinado. Todos estos datos te servirán para perfeccionar tu estrategia de marketing y ventas para alcanzar los resultados previstos para la empresa.

¿Cuál es la mejor opción de WhatsApp CRM para mi negocio?

Esta pregunta es completamente válida para todas aquellas empresas que aún no cuentan con una herramienta CRM dentro de su estrategia de ventas. Sin embargo, hay que puntualizar que existen algunos tipos de CRM específicos para ciertos sectores como clínicas, restaurantes o incluso puedes encontrar opciones para gestión interna de ventas o personal.

En este caso, también existe una opción global que incluye todas las características que necesita cualquier negocio, sin importar al sector al cual se dedique. Se trata de un CRM de ventas conversacionales , que se especializa en la atención vía mensajería como WhatsApp para conectar con los clientes potenciales y lograr mayores ventas. Esta es la recomendación que te damos para que puedas aventurarte en este nuevo mundo de las automatizaciones.

Ahora que ya tienes toda la información a la mano sobre esta tecnología, desde que decidas integrar un CRM a tu cuenta de WhatsApp Business podrás comenzar a notar las diferencias en el incremento de tus ventas y en la satisfacción que tendrán tus clientes con la excelente atención que recibirán de ahora en adelante.

