Wilbert Taveras y Angelito Vallenilla Presentan «MAL AMIGO»: Un Relato de Traición al Ritmo de Salsa

Santo Domingo, República Dominicana – El renombrado músico y arreglista dominicano Wilbert Taveras, en colaboración con el talentoso cantante venezolano Angelito Vallenilla, lanza su esperado sencillo “MAL AMIGO”. Este nuevo tema, co-escrito por Vallenilla y respaldado por La Oreja Media Group, marca el emocionante inicio del próximo álbum de Taveras titulado Pal Bailador.

“MAL AMIGO” explora una historia intensa y cargada de emociones, en la que un amigo traiciona la confianza al intentar conquistar a la pareja de su propio camarada. Este relato de deslealtad se teje con el característico ritmo contagioso de la salsa, logrando una fusión perfecta entre letra y melodía que promete resonar entre los fanáticos del género.

El lanzamiento de “MAL AMIGO” también incluye un vibrante video musical, rodado en la icónica ciudad de Santiago de Los Caballeros bajo la dirección del aclamado Christopher R. Ureña de Chris Sign Media. El video captura la esencia de la historia con una cinematografía que resalta tanto la trama como la riqueza cultural de la salsa.

Disponibilidad y Distribución

El sencillo y su video musical ya están disponibles en todas las plataformas digitales, bajo la distribución de La Oreja Media Group. Con este lanzamiento, Taveras reafirma su compromiso con la excelencia musical y su capacidad para reinventarse dentro de la industria.

Sobre Wilbert Taveras

Wilbert Taveras, oriundo de Santo Domingo, es un nombre que resuena con fuerza en el ámbito de la música latina. Desde temprana edad, la música fue su compañera inseparable, influenciado por su padre, un reconocido percusionista de orquestas de merengue. Su talento innato lo llevó al Conservatorio Nacional de Música, donde comenzó a pulir sus habilidades.

A los 16 años, Taveras inició su carrera profesional como bajista, colaborando con grandes leyendas del merengue como Dioni Fernández, Monchy Capricho y Wilfrido Vargas. Su versatilidad y pasión lo llevaron a incursionar en la salsa, donde se destacó como director musical de orquestas prominentes, incluyendo las de Yanfourd, Edwin El Futuro de la Salsa, Revolución Salsera y el maestro Víctor Waill.

Taveras no solo ha dejado su marca como intérprete, sino también como productor y arreglista de numerosos éxitos. Ha trabajado con figuras reconocidas como José Alberto «El Canario», Sexappeal, Alex Matos, Félix Manuel, Michel El Buenón, Charlie Cruz y el salsero urbano Menteabierta, ganándose el respeto y la admiración en la industria.

En 2019, Taveras dio un paso más en su carrera al formar su propia orquesta. Su primer sencillo, “Qué mal fue amarte”, no solo conquistó las listas de éxitos en su país, sino que también consolidó su estatus como uno de los arreglistas más influyentes de la República Dominicana. Con su carrera en continuo ascenso, Wilbert Taveras sigue demostrando su pasión inquebrantable y su dedicación a la música latina.

Wilbert Taveras y Angelito Vallenilla Presentan «MAL AMIGO»: Un Relato de Traición al Ritmo de Salsa was last modified: by