Willbert Álvarez estrena “Corazón Genial”

Willbert Álvarez, guitarrista y compositor dos veces nominado a los Latin Grammy, lanza su nuevo tema “Corazón Genial” a través de un emotivo video realizado por el laureado Director Santi García. Un tema honesto dedicado a su hijo, que fue estrenado en el mes de junio de 2020 el Día del Padre.

El tema surge justo en el momento en el que el autor pudo ver por primera vez a su hijo en una ecografía, siendo solo un corazón que latía. Esta poderosa imagen desencadenó todo un torrente de sentimientos que han dado luz a esta melodía con reminiscencias de grandes bandas de todos los tiempos como Los Beatles o Joe Cocker.

La colaboración de la cantante Nana Cadavieco surge a través de la amistad entre ambos y la decisión de Nana de alargar un viaje a España. La voz de Nana confiere a la pieza un tono espiritual que termina de cerrar el círculo de intenciones que transmite la obra.

Es importante destacar la participación del músico y arreglista Vladimir Peña (Tromboranga, Fauna Crepuscular), cuyos trombones añaden un color remite a sonoridades surrealistas e ingenuas, al mejor estilo de “Yellow Submarine”. Para completar este gran equipo, Javier Weyler (Stereophonics, Phil Manzanera) estuvo a cargo de la batería de la canción.

El videoclip se basa en un conjunto de imágenes con las que Santi García ilustra magistralmente el vínculo entre padres e hijos con la música como vehículo transmisor omnipresente. Hay especial énfasis en los instrumentos de viento, sello característico del tema. Esas imágenes se entremezclan con planos del propio Willbert, grabados en la habitación de su hijo, Luke Álvarez, quien también protagoniza el video en varias oportunidades, y Nana Cadavieco, quien participó en el video grabando desde Miami. También nos encontramos con Vladimir Peña, mostrando acentos en el trombón.

Corazón Genial es un tema que sirve como preludio al segundo trabajo en solitario de Willbert Álvarez: “Mundo Cruel” que ha sido producido y grabado por los hermanos Nerio Gutiérrez y Germán Gutiérrez de Playground Estudio en Madrid, también 2 veces nominados al Latin Grammy por su trabajo de producción. El disco fue grabado íntegramente en cinta analógica con un grabador de los años 70, lo cual le da un sonido especialmente cálido que contrasta con las propuestas que saturan el mercado de hoy.

La invitación es para que sigas las redes sociales del artista y puedas enterarte de todas las novedades que presentará a lo largo del 2020.

