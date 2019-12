El diputado y miembro de la cuestionada Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, William Barrientos afirmó que que no dijo nada de la corrupción porqué penso que no era «trascendente».

William Barrientos afirma que no dijo nada de la corrupción porqué "pensó que NO era Trascendente". #CartasDeBuenaConducta pic.twitter.com/80TOfbmxx6 — NotiActual (@notiactual) December 4, 2019

Las declaraciones las ofreció al ser increpado con la pregunta respectiva, el cinismo es de tal grado que todo esto se traduce en un «yo sabía que estaban corrompiéndose pero no sabía que era por tanto».. eso es lo trascendente..

William Barrientos afirma que no dijo nada de la corrupción porqué «pensó que NO era Trascendente», VIDEO was last modified: by

En : Política