Willie Colón se encuentra grave luego de un accidente de tránsito. El músico Willie Colón se encuentra grave tras accidente en Carolina del Norte; sufrió un traumatismo craneoencefálico, cortes en la cabeza y fracturas en su cervical C1.

El músico Willie Colón, conocido también como “The King Of Salsa“, fue ingresado en un hospital de Virginia (EE.UU.) tras sufrir un accidente de tráfico cuando viajaba en una autocaravana con su mujer, Julia, según un comunicado de su jefe de comunicación, Neil MacCarty.

Colón se encuentra en “estado grave, pero estable”, aseguró la nota, que detalla que el siniestro tuvo lugar el pasado 20 de abril cuando viajaban en una autocaravana por la región de Outer Banks, en el estado de Carolina del Norte.

Willie Cólon es considerado uno de los intérpretes más clásicos de la salsa neoyorquina. En la década de 1960 integró la propuesta sonora del mundo latino en la ciudad de Nueva York. Estuvo en las filas de la famosa agrupación Fania All-Stars y se consolidó en el mundo de la salsa trabajando al lado de íconos del género como Héctor Lavoe y Rúben Blades. Es recordado por temas como ‘Celo’, ‘Sin poderte hablar’ y ‘Gitana’. También destaca por su activismo social.

