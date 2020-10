Willy J Boy llega al mercado con “Enamórate”

El cantante y compositor venezolano de género urbano, Willy J Boy, presentó su nuevo tema titulado “Enamórate” en Medellín (…) para Venezuela y el mundo.

Con motivo de la gran acogida y aceptación por parte de sus seguidores al reciente tema titulado “Enamórate”, el cantante organiza su gira promocional por medios y redes sociales, prensa digital y aliados comerciales.

Willy J Boy se siente muy valorado por el estusiasmo que presentaron sus seguidores venezolanos en el mundo. En Colombia su estadía ha sido grata por apoyar su talento, por lo que ha decidido presentar su comunidad de artistas en apoyo al talento a través de una de sus cuentas en Instagram @ftca2020 denominada “Full Talent Artists Community”, la cual aspira instalar de modo físico en Medellín.

El evento promocional por las redes sociales estará a cargo desde Venezuela, por el distinguido músico y locutor de Metrópolis 103.9FM, Ricardo Aguirre y por el conductor del Canal 11 del Zulia y animador del programa “Que Suene mi Gaita”, Adolfo Naveda.

El contenido del repertorio en el complemento promocional es variado y original del cantante, donde prevalece su esfuerzo, compromiso, dedicación, y trayectoria de 4 años consecutivos en el canto y composición de cientos de canciones y letras propias e inspiradas al apego y amor por la música adaptadas a su estilo cautivador e innovador.

El tema se encuentra disponible por Youtube, y todas las redes sociales, pronto en radio y TV.

