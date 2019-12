Willy Martin gana su primer Emmy Awards

La aclamada estatuilla surgió a raíz del éxito que lograron los proyectos “Corazones Guerreros” y “WillyPedia”…

El actor, influencer, y tv host, Willy Martin, ganó su primer premio Emmy gracias a la más reciente entrega celebrada en la ciudad de Orlando, Florida.

Martin alcanzó la codiciada estatuilla gracias al programa “Corazones Guerreros”; proyecto en donde Willy conduce la sección “WillyPedia” y en donde destacaron en la mención de “Mejor programa infantil juvenil”.

Una vez recibido el galardón el animador y actor venezolano comentó a través de sus redes sociales lo siguiente: “Sólo no se logra nada en la vida… El trabajo bien hecho es recompensado… Gracias a todo el Team de Corazones Guerreros y WillyPediaTv… Los amo”.

“WillyPedia” es un laboratorio informativo que enseña ciencia, arte, tecnología e historia. Este proyecto conducido y producido por Willy Martin orienta al público a dominar diversas áreas bajo una narrativa fresca y divertida.

En este proyecto el animador y productor Nelson Bustamante también tuvo presencia y destacada responsabilidad, “… él fue quien me dijo: Chamo qué idea tienes por ahí para que te unas a un programa que estoy produciendo… Así fue como nació esta grandiosa alianza” recordó Willy.

La reciente ceremonia de los Emmys Awards se efectuó el sábado 14 de diciembre en el territorio de Estados Unidos.

Jheisson Rodríguez

