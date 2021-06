Willy Martin revela su secreto para una piel siempre joven

El actor, animador, y productor venezolano, lanzó su línea de productos para el cuidado de la piel…

SkinCare By Willy Martin es una línea de productos para el cuidado de la piel sin parabenos, sin sulfatos, sin silicona, sin talco, sin crueldad animal y veganos. Los productos están hechos con ingredientes naturales y orgánicos, y son perfectos para las pieles de todas las edades y géneros, disponibles en skincare.willymartin.net

La experiencia de años de cuidado en su propia piel, sirvió de inspiración para el desarrollo de esta línea, la cual ha sido utilizada por Willy Martin, y su entorno más cercano durante el último año, para comprobar así la eficacia de los mismos.

Inicialmente la línea está conformada por 3 presentaciones de excelente calidad, Day & Night Face Cream, Ice Tea Mist y Vitamin C Serum.

Willy Martin se ha inspirado en la ciencia, la experiencia y la naturaleza para escoger las formulaciones más potentes en la industria del cuidado de la piel y la belleza. Todos sus productos son fabricados por un equipo de químicos en St. Petersburg, Florida, utilizando ingredientes de alta gama, nacionales e importados.

Day & Night Cream

Es una crema humectante facial regenerativa, liviana de uso diario. Es una crema no grasosa de rápida absorción que mejora la textura de la piel para lograr una apariencia flexible y más saludable. La piel húmeda, tersa y juvenil ahora está oficialmente al alcance.

Con agua, infusión de aloe y ácido hialurónico, mezclado con las Vitaminas E, C y B, crea un poderoso complejo para retener la humedad.

Ice Tea Mist

Rocía un spray de frescor natural con nuestro Ice Tea Mist. Con una base de té verde y blanco combinada con una mezcla de extractos de frutas y jugo de hoja de aloe, crea un agua rica en antioxidantes que nutre la piel.

Este complejo de aminoácidos esenciales proporciona una hidratación que estimula la juventud para tonificar, hidratar y suavizar la piel. Los ingredientes como la niacinamida y el ácido mandélico ayudan a iluminar la apariencia de la piel e incluso la tez de la piel.

Cuando se usa sobre la piel limpia, esta bruma ayuda a reducir la grasa y la aparición de enrojecimiento, lo que la convierte en un excelente spray de prebase de maquillaje o como un refrescante para la piel durante todo el día.

Vitamin C Serum

El Vitamin C Serum proporciona vitaminas nutritivas para proteger y preservar la apariencia de una piel hermosa y de aspecto vibrante. Al utilizarlo podrás ver resultados espectaculares con este suero lleno de energía que se infunde con Células Madre Cítricas de naranja, que mejora la apariencia de elasticidad de la piel.

El ácido hialurónico proporcionará un impulso de hidratación, mientras que la vitamina C ayuda a reducir la aparición de manchas, imperfecciones y enrojecimiento. El aceite de naranja natural proporciona un aroma cítrico para completar esta fórmula.

Sobre Willy Martin:

Actor y presentador de TV, ganador de un EMMY. Algunas maneras de definir a Willy Martin, quien desde muy joven ha sabido cautivar al público con sus distintas interpretaciones y proyectos en la industria del entretenimiento.

Mundo de Sueños, Guayoyo Express, Gato Tuerto, Isa TKM/TK+, La Banda, Mentes En Shock, Grachi, Mundonick, Escándalos, Decisiones Extremas, Relatos de Inmigrantes, Milagros de Navidad, Betty en New York, son algunos de los exitosos proyectos en los cuales Willy Martin ha demostrado su talento y versatilidad a la hora de actuar y presentar.

Willy Martin como autor logra la publicación de su primer libro “Caja de Herramientas”, una guía de fácil lectura para todo público, que además de motivar e inspirar a alcanzar los sueños y el éxito, permite al lector encontrar la fuerza necesaria para cumplir sus propios retos. Ha sido presentador y productor de shows como PIN PAN PUM y WillyPedia, así como de su propio show en YouTube: Qué Hay Detrás De…?

Ha producido y participado en los galardonados filmes AGONÍA y VENEZUELA EN AGONÍA, por el cual obtuvo 2 nominaciones a los EMMY 2019. Entre el 2018 y el 2020 fue presentador del magazine televisivo Chic Al Día en EVTV. Ganador del EMMY 2019, como mejor programa infantil-juvenil, por su participación en Corazones Guerreros, con su sección WillyPedia.

Actualmente es presentador y productor de EVTIPS en EVTV, un espacio dedicado a la actualidad, las tendencias, el entretenimiento, las redes sociales y la tecnología.

Para más información pueden seguirlo por la cuenta de Instagram: @willymartin / Jefe de prensa: Jheisson Rodríguez – @jheirod

