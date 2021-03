Wilmer Franco estrena su segundo sencillo promocional “Pray For Us”

Pray For Us (Ruega Por Nosotros), es el segundo sencillo promocional de Wilmer Franco el cual formará parte de lo que será su primer disco de estudio, Down TheRiver.

Este nuevo tema cuenta con fuertes influencias musicales del género Gospel, Blues, Rock.

Wilmer Franco cuenta, que se inspiró a escribir este tema, al ver tanto sufrimiento y dolor por tanta gente afectada por la pandemia, luego de ver en la televisión una misa por las decenas de miles personas que perdieron la vida por la pandemia. “sentí que hacía falta más que solo misas, más que invitar a celebridades, políticos en plena pandemia y solo predicar fe desde la comodidad de su majestuosa empresa”, indicó el artista.

El coro forma parte de las letanías del rosario que todos hemos rezamos alguna vez en la vida, algunos por voluntad propia y otros por obligación, pero en relación a la letra de la canción el coro se transforma en una letanía sarcástica, exclamando: ‘‘Déjame ayudar diciendo: Padre, ruega por nosotros, madre ruega, torre de David, ruega por nosotros, paraíso, abre la puerta’’ .

Antes que nada respeto toda creencia y religión, se supone que somos libres de creer y expresarnos, es un tema de protesta, no tanto a la religión, ni a las creencias, es más una protesta a los altos cargos de la iglesia católica. El artista considera que es muy profano y quizás hasta irrespetuoso escoger un género musical como lo es el góspel para una protesta, pero este género es la tragedia Griega del rock y es el idioma correcto para dar su punto de vista.

